Basket, Serie A: al via il dodicesimo turno. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 16 dicembre 2023 – L’impresa compiuta dall’EA7 Emporio Armani Milano in casa del Barcellona ha fatto calare il sipario su un'altra settimana di impegni nelle coppe europee per le squadre italiane che da oggi possono quindi rituffarsi nel campionato di Serie A targato Unipolsai: questa sera alle 19.30, infatti, comincia il dodicesimo turno della regular season. Ad inaugurarlo sarà la sfida del PalaBigi tra la Unahotels Reggio Emilia padrona di casa e la capolista Germani Brescia (match in diretta su DAZN). Gli emiliani sono reduci dai successi ottenuti contro Caprpegna Prosciutto Pesaro e Gevi Napoli, mentre la Germani arriva dal +45 rifilato a Sassari, che le ha permesso di staccare la Bologna. Alle 20.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) andrà invece in scena il big match di giornata: la sfida tra la Virtus Segafredo Bologna e l’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di Luca Banchi domenica scorsa hanno ceduto il passo in volata all’EA7 Milano ma in Eurolega si sono immediatamente riscattati battendo a domicilio 91-81 il Baskonia Vitoria, mentre Venezia arriva all’appuntamento dopo il successo su Scafati in campionato e il tonfo in Eurocup contro il Paris Basketball. Domenica 17 dicembre, la giornata ripartirà alle 16.30 (match in diretta su DAZN), quando si disputerà il “derby del Triveneto” tra la Nutribullet Treviso, che sembra essere riuscita a cambiare passo con i primi due successi di fila ottenuti, e la Dolomiti Energia Trento che punta al successo per restare ai piani altissimi della classifica. A pagare il prezzo più caro della seconda vittoria di fila di Treviso è stata la Vanoli Cremona che proverà quindi a voltare subito pagina nel match delle 17 (match in diretta su Dazn ed Eurosport 2) contro la Bertram Tortona, che a sua volta, però, dovrà cambiare marcia dopo i passi falsi con Virtus Bologna ed Estra Pistoia. Il derby del Triveneto tra Treviso e Trento sarà però soltanto il primo dei tre che andranno in scena nella giornata: alle 17.30 (diretta su DAZN) in quel di Masnago si disputerà quello denso di storia e ricordi tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano. Nelle file di Varese ci sarà l’esordio del lungo Skylar Spencer, il quale prenderà con tutta probabilità il posto di Willie Cualey-Stein, mentre Milano – che, come detto sembra aver cambiato passo – dovrà fare ancora i conti con assenze pesanti, alle quali si è aggiunta quella di Maodo Lo (out per alcune settimane a causa di un problema muscolare). Il terzo e ultimo derby si giocherà alle 18.15 (la partita sarà trasmessa in chiaro su D-Max, canale 52 del digitale terrestre e su DAZN) e sarà quello campano tra la Givova Scafati, che potrà contare sull’apporto del nuovo acquisto Julian Gamble, e la GeVi Napoli, terza in classifica e intenzionata a continuare a sognare. Vuol continuare a sognare, però, anche l’Estra Pistoia che si affaccia al match delle 19.30 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (diretta su DAZN) con una striscia vincente aperta di quattro successi. Per cercare di interromperla, i marchigiani proveranno subito ad affidarsi ad Andrea Cinciarini, tornato nel club che lo ha cresciuto dopo diversi anni (sostituira McCallum). Il sipario sulla giornata calerà poi con il posticipo delle 20 (diretta su DAZN) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e l’Happy Casa Brindisi, due squadre alla ricerca di punti preziosi.