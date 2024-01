Basket, al via il 18° turno: orari e dove vedere le gare

Bologna, 27 gennaio 2024 – Continua la corsa del campionato di Serie A di basket, targato Unipolsai e giunto al suo 18° turno, il terzultimo prima della pausa dedicata alle Final Four di Coppa Italia e agli impegni delle nazionali. La terza giornata di ritorno si aprirà con ben due anticipi in programma questa sera, sabato 27 gennaio: alle 19.30 (match in diretta su Dazn), al Palasport Taliercio di Mestre, l’Umana Reyer Venezia – che nell’ultimo turno di campionato ha perso la vetta dopo il ko in casa di Tortona mentre in settimana è stata sconfitta dai lituani del BC Wolves e di conseguenza è stata eliminata dall’Eurocup – ospiterà la Dolomiti Energia Trentino, che in campionato ha perso le ultime quattro gare e in coppa è stata appena superata dal Cluj. Alle 20.30 (diretta su Dazn ed Eurosport 2), invece, la Givova Scafati, cercherà riscatto nell’incontro casalingo contro la Nutribullet Treviso, la quale, dopo tre concessi consecutivi, ha vissuto una nuova flessione e ora è scivolata al penultimo posto, a quota 10 punti. Inutile dire, quindi, che per i biancoblù si tratterà di un match di grandissimo peso specifico. Ad aprire le danze domenica, alle 16.30 (diretta su Dazn ed Eurosport 1) sarà la capolista in solitaria Germani Brescia, vincente in tre delle ultime quattro uscite e pronta ad ospitare l'Estra Pistoia, tornata al successo domenica scorsa e tra le sorprese della prima metà di campionato.

È decisamente positivo anche il momento che sta attraversando l’EA7 Emporio Armani Milano, in striscia aperta da tre partite in campionato e decisamente galvanizzata dall’impresa compiuta in Eurolega contro il Barcellona, che ha riacceso le speranze di agguantare i play-in. I meneghini alle ore 17 (diretta su Dazn) affronteranno tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago una Dinamo Sassari che al contrario sta affrontando non poche difficoltà (tre sconfitte nelle ultime cinque uscite) e in settimana ha esonerato coach Piero Bucchi sostituendolo con Nenad Markovic. Ci saranno invece in palio punti pesantissimi in chiave salvezza nella sfida in programma alle 18 (diretta su DAZN) al PalaPentassuglia tra il fanalino di coda Happy Casa Brindisi e la Carpegna Prosciutto Pesaro, nelle cui file ci sarà l’esordio dello statunitense Markis McDuffie, giocatore con alle spalle un’esperienza importante con la GeVi Napoli e arrivato nelle Marche per dare sostanza e qualità a una Pesaro a fare i conti con le rotazioni ridotte all’osso. Un quarto d’ora più tardi, alle 18.15 si giocherà invece il match di cartello della giornata e vedrà contrapposte la Virtus Segafredo Bologna, battuta in Eurolega in casa del Fenerbahce ma costretta a fare i conti con assenze decisamente pesanti come quelle di Belinelli, Dobric e Shengelia, alla Generazione Vincente Napoli, attualmente quarta in classifica a due punti di distanza proprio dai bianconeri. La sfida, oltre che su DAZN, sarà trasmessa anche in chiaro su D-Max, canale 52 del digitale terrestre. È sesta a quota 20 punti, dopo il successo su Cremona, la Unahotels Reggio Emilia che alle 18.30 andrà a far visita a una Bertram Yatchs Tortona che invece cera punti per tenere viva la speranza playoff, mentre alle 19.30 (match in diretta su DAZN) calerà il sipario sulla giornata con la sfida tutta lombarda tra la Vanoli Basket Cremona e la Openjobmetis Varese, la quale si presenta al match dopo aver sconfitto Chemnitz in FIBA Europe Cup.