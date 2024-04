Basket, Serie A: al via la ventottesima giornata. Orari e dove vederla

Bologna, 20 aprile 2024 – Si avvicina sempre più il momento dei verdetti per il campionato di basket Serie A che quest’oggi toccherà quota 28 giornate. Un turno che partirà – come ormai di consueto, con due anticipi: le prime due squadre a scendere in campo, alle ore 19 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) saranno la Bertram Derthona Tortona e la Carpegna Prosciutto Pesaro. La posta in palio è altissima per entrambe: i piemontesi puntano infatti a restare agganciati al treno delle migliori otto, mentre Pesaro – che ha vinto le ultime due sfide contro Sassari e Pistoia – vuole assolutamente continuare la sua rincorsa salvezza dopo aver accorciato a -2 dal terzultimo posto. Alle 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Eurosport 2) arriverà invece il momento del derby lombardo e tutto a tinte biancoblù tra la Vanoli Basket Cremona – alla ricerca di punti preziosi per blindare la permanenza in Serie A – e la Germani Brescia che invece vuole assolutamente tenersi stretto, e perché no consolidare, il primo posto in solitaria. Domani, domenica 20 aprile, si tornerà in campo alle ore 12 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN), quando la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che coltiva ancora speranze di agganciare il lotto delle squadre che parteciperanno alla post-season, affronterà una Openjobmetis Varese che invece ha un forte bisogno di punti salvezza anche in vista dello scontro della prossima settimana contro Treviso. Alle 17 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN), l’EA7 Emporio Armani Milano ospiterà al Mediolanum Forum di Assago la Givova Scafati che, sconfiggendo Varese la scorsa settimana si è assicurata l’aritmetica permanenza in Serie A e ora proverà a tenere viva l’assai flebile fiammella di riagganciarsi al treno che porta alla postseason. Un’ora e un quarto più tardi, alle ore 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e in chiaro su DMAX, canale numero 52 del bouquet del digitale terrestre), andrà poi in scena il secondo derby di giornata: quello tra l’Umana Reyer Venezia, che dopo il ko contro Brescia vuole riprendere l’inseguimento alla capolista, e la NUtribullet Treviso, assolutamente affamata di punti necessari per tenere a distanza la Carpegna Prosciutto Pesaro attualmente penultima con due punti di svantaggio da i biancoblù veneti. Separate da due lunghezze ma rispettivamente nona e sesta sono anche la Generazione Vincente Napoli – tornata al successo contro Sassari – e la Dolomiti Energia Trento che nel match delle ore 19 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) si contenderanno un successo molto importante in chiave playoff. A quota 28 punti, appaiata proprio ai bianconeri trentini, c’è poi l’Estra Pistoia che alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 1) giocherà tra le mura amiche del PalaCarrara contro il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, che è ormai con le spalle al muro e non conosce alternative a una tripla vittoria per cercare di centrare una miracolosa salvezza. Il sipario sul 28° turno calerà poi lunedì 22 aprile con il terzo derby di giornata, quello che alle ore 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) vedrà sfidarsi la Virtus Segafredo Bologna – che dopo l’impresa in casa dell’Efes è stata eliminata dalla corsa playoff dal Baskonia – e la Unahotels Reggio Emilia.