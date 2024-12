Olimpia, guai in partenza. Tre sconfitte consecutive con lo stesso copione. E Nebo torna in infermeria

Ci sarebbe quasi da essere contenti, per l’Armani, che la partita di campionato in programma con Trapani si giochi di lunedì, così da non rischiare di chiudere la settimana con un’altra sconfitta. Sono stati sette giorni da incubo quelli dei biancorossi che oltre alla “buriana“ di Atene, praticamente subito sotto di 30, hanno perso il filo del discorso anche con Varese e Bayern Monaco, partendo malissimo e perdendo in entrambi i casi all’ultimo tiro.

Se c’è un campanello d’allarme che deve suonare è dunque questo perché i milanesi, nell’ultima settimana, hanno sempre oltremodo faticato nell’approccio alla partita. Evidentemente il 6-24 della sfida casalinga contro il Bayern è diventato una montagna da scalare, invece di una partenza subito in gas. Domani l’occasione di riscatto, ma anche fondamentale per il cammino in Coppa Italia, competizione dalla quale al momento l’Olimpia rischia paradossalmente di essere fuori.

Trapani è scatenata, seconda in classifica, ha un roster di talento e profondo, ma l’Olimpia deve interrompere la serie di tre sconfitte consecutive in campionato. In infermeria tiene ancora banco il caso legato a Josh Nebo, tornato proprio sul parquet dopo circa 45 giorni di stop, subito protagonista in doppia cifra in soli 16’, ma di nuovo infortunato e a rischio di un altro lungo stop.