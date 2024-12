Basket, Serie A: Trieste piega Cremona nel segno di Ross e Valentine

Trieste, 21 dicembre 2024 – È la seconda vittoria consecutiva con il conseguente sesto posto in solitaria, almeno fino a domani, il regalo di Natale anticipato che la Pallacanestro Trieste ha scartato dopo aver sconfitto 91-83 la Vanoli Cremona nell’anticipo del 12° turno del campionato di Serie A targato Unipolsai. Gli uomini di coach Jamion Christian si sono resi protagonisti di una prova estremamente solida, conducendo per gran parte dei 40’ di gioco e resistendo alla coraggiosa rimonta dei lombardi, i quali hanno brevemente messo la testa avanti nel terzo quarto per poi finire nuovamente in apnea, sotto i colpi dall’arco di Colbey Ross (20 punti con 4/6 da oltre l’arco dei 6.75 metri) e Denzel Valentine (19 punti conditi con 6 rimbalzi) che nella ripresa hanno notevolmente alzato le percentuali nel tiro da tre dei giuliani – passati dal 26.7% di metà gara al 39.3% finale – e messo le loro firme su questo sigillo. A dar loro man forte ci hanno poi pensato Jared Uthoff (15 punti), Jayce Johnson, finito in doppia doppia con 14 punti e ben 16 rimbalzi catturati, e Jeff Brooks (10 punti). Alla Vaboli, che con questo ko resta al penultimo posto in classifica con quattro punti all’attivo, non sono invece bastati i 20 punti di Dario Dreznjak, i 13 dell’ex di serata Corey Davis e i 12 di Taijon Jones.

La cronaca della gara

L’ottimo lavoro svolto a rimbalzo – e in special modo sotto le plance d’attacco – e una buona distribuzione dei canestri nel collettivo hanno permesso ai giuliani di partire forte e scollinare la doppia cifra di vantaggio sul 18-6, firmato dopo un pregevole step back da Uthoff. Pronta è però arrivata la replica della Vanoli che, grazie a un 7-0 di controbreak si è rimessa in carreggiata chiudendo il quarto di apertura con sole sei lunghezze di ritardo (23-17). Un riavvicinamento illusorio, perché nella seconda frazione la maggiore fisicità nel pitturato di Trieste si è nuovamente fatta sentire e il vantaggio è di conseguenza nuovamente cresciuto fino alla nuova doppia cifra (33-23), prima delle giocate di Drenzjak e Davis che hanno comunque tenuto una mai doma Vanoli aggrappata con tutte le sue forze al match (39-33). Il coraggio e la garra dei lombardi non si sono esauriti con l’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, infatti, la formazione di coach Cavina ha ulteriormente alzato i giri del motore e, sospinta dalle triple di Willis e Dreznjak, ha saputo addirittura mettere la freccia del sorpasso e toccare successivamente il suo massimo vantaggio sul 46-49. Nel momento di massima difficoltà dei giuliani è però arrivato in soccorso Colbey Ross, che ha scaldato la mano con tre triple ravvicinate, alzando le percentuali biancorosse nel tiro da fuori e riportando avanti una Trieste che ha poi piazzato un 10-2 di parziale e ha riconquistato 8 punti di vantaggio. Jones ha quindi cercato di tamponare l’ermorragia con cinque punti di fila ma i padroni di casa si sono comunque affacciati sull’ultimo quarto sul 66-58 e nei 10’ finali hanno trovato in Uthoff, Ruzzier e Johnson le punte di diamante giuste per piazzare l’allungo definitivo e mettere le mani sui due punti.