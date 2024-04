Basket, Serie A: Brescia piega Tortona 72-65 e allunga a +4 sulle inseguitrici

Brescia, 6 aprile 2024 – Continua la corsa della Germani Brescia che, nell’anticipo del 26° turno del campionato di Serie A di basket, piega 72-65 la Bertram Yatchs Tortona e consolida il primato in classifica portandosi a +4 sul terzetto formato da Umana Reyer Venezia, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna. A farla da padrone in 40’ minuti di gara giocata ad un’intensità pari a quella di una sfida playoff, è stato l’equilibrio, spezzato soltanto nel finale dai biancoblù, capaci di imporsi grazie a una difesa che ha piano piano spento le bocche da fuoco di Tortona: su tutti Colbey Ross che, dopo i 15 punti siglati nei 20’ iniziali, è stato imbrigliato dalla retroguardia avversaria e non è più riuscito a segnare. Sul fronte offensivo, invece, Brescia ha puntato sul gioco corale, che ha permesso di andare a bersaglio a nove dei dodici giocatori iscritti a referto. Tre sono finiti in doppia cifra, guidati da CJ Massinburg che ha chiuso a quota 11 punti, mentre l’ex di serata Semaj Christon e Nicola Akele si sono “fermati” a 10 punti a testa e Amedeo Della Valle – che prima del match era a 13 punti da quota 3500 in Serie A – ne ha portati a casa 7. Oltre a un Ross andato a corrente alternata, invece, a Tortona non sono invece bastati neppure i 14 punti di Chris Dowe e un Ismael Kamagate che a tratti ha cercato di fare pentole e coperchi sotto le plance (10 punti impreziositi da 12 rimbalzi catturati).

La cronaca della gara

L’intensità è apparsa già molto alta sin dalle battute iniziali, in cui Tortona si è appoggiata all’asse Ross-Kamagate per cercare di prendere in mano le redini della gara (5-10). Brescia è però riuscita a replicare colpo su colpo affidandosi ai centimetri e alle qualità di Bilan per chiudere il quarto d’apertura con una sola lunghezza di ritardo. Canestri che hanno dato grande fiducia ai padroni di casa, capaci poi di mettere la freccia del sorpasso in avvio di secondo quarto con il sigillo di Cournooh. La Germani non è però riuscita ad approfittare appieno delle difficoltà offensive palesate dai piemontesi nel frangente e ha finito per pagare dazio perché, sospinta da Dowe e da un Ross – come sottolineato – da 15 punti nei primi 20’, Tortona ha sprintato sul finire di primo tempo ed è rientrata negli spogliatoi avanti di un possesso pieno (33-36). Dopo l’intervallo è quindi proseguito il botta e risposta a distanza tra le due squadre, con Christon da una parte e il duo Kamagate-Strautins dall’altra a prendersi il prosceniom prima degli ultimi botti sparati da Candi e Burnell per il 50-50 a 10’ dalla fine. All’inizio dell’ultimo quarto è però arrivata una nuova fiammata di marca bresciana, con Cournooh e Massinburg a ispirare il mini-allungo sul +7 dei biancoblù, suggellato da Akele (59-52). L’ennesima replica di Tortona non si è comunque fatta attendere ed è arrivata per merito della difesa a zona che ha rallentato l’attacco lombardo e dei punti messi a referto da Obashoan e Baldasso che hanno di fatto riportato la Bertram a stretto contatto con i padroni di casa. Il riavvicinamento non è però bastato per ricucire lo strappo, perché nel finale Brescia ha piazzato il colpo di reni vincente grazie a Christon e Della Valle.