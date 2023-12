Basket, Serie A: le gare del decimo turno e dove vederle in TV

Bologna, 1 dicembre 2023 – Il campionato di Serie A di pallacanestro targato Unipolsai arriva al giro di boa del suo primo terzo: domani, sabato 2 dicembre, alle 19.30 (diretta su DAZN) comincerà infatti la decima giornata della regular season. Ad inaugurare il turno sarà la sfida del PalaCarrara tra l’Estra Pistoia e la Gevi Napoli: i toscani arrivano all’appuntamento dopo l’impresa compiuta al Forum di Assago contro Milano, ma senza l’infortunato Jordon Varnado, che per i prossimi due mesi sarà sostituito da Gerry Blakes. Buon momento anche per la formazione partenopea, in striscia positiva da quattro gare e nel quartetto di testa con Virtus Bologna, Reyer Venezia e Germani Brescia. Sempre domani, ma alle ore 20.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2), andrà in scena anche l’anticipo tra l’Unahotels Reggio Emilia – battuta lo scorso weekend da Venezia – e la Carpegna Prosciutto Pesaro che invece ha travolto il fanalino di coda Nutribullet Treviso. Domenica 2 dicembre il campionato riprenderà poi con la sfida di mezzogiorno tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e l’EA7 Emporio Armani Milano: i biancoblù sardi stanno stentando in questo avvio di stagione, ma domenica hanno sconfitto Scafati, mentre Milano – come accennato – arriva dal ko interno con Pistoia ma anche dalla sconfitta patita in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas. Gli uomini di Messina, quindi, non possono più sbagliare per non perdere ulteriore terreno prezioso dalle prime della classe. Impegno decisamente proibitivo anche per la Givova Scafati – probabilmente ancora priva di coach Sacripanti – che ospiterà alle ore 17 (diretta su DAZN) la Germani Brescia, a quota 14 punti in classifica e vincente in tre delle ultime quattro uscite. Sono decisamente pesanti anche i punti in palio nella sfida in programma alle ore 17.30: a sfidarsi al PalaPentassuglia saranno l’Happy Casa Brindisi – che domenica ha colto il suo primo sigillo in campionato compiendo una vera e propria impresa sconfiggendo la Virtus Segafredo Bologna e in settimana si è rinforzata ingaggiando Loren Jackson – e la Nutribullet Treviso che invece non è ancora riuscita a sbloccare la casella delle vittorie. Qualora la compagine trevigiana rimediasse un altro ko, la posizione di coach Frank Vitucci potrebbe essere messa a forte rischio. La diretta in chiaro della giornata – il match sarà infatti visibile su D-Max, canale 52 del digitale terrestre, ma anche su DAZN – è invece riservata al “derby del Triveneto” che alle 18.15 vedrà opposte la Dolomiti Energia Trento padrona di casa all’Umana Reyer Venezia: le due formazioni sono separate in classifica da due soli punti (i lagunari fanno parte del quartetto di testa a 14 punti mentre Trento insegue a 12) e si presentano a questa gara dopo due successi in Eurocup: l’Umana Reyer ha infatti superato gli Hamburg Towers mentre un canestro di Quinn Ellis ha permesso ai bianconeri di battere allo scadere l’Aris Salonicco. Alle ore 19 (diretta su DAZN) andrà invece in scena il derby lombardo tra la Openjobmetis Varese – sconfitta domenica da Brescia e rinforzatasi con l’ingaggio di James Young – e la Vanoli Basket Cremona, a un passo dalla zona playoff. A far calare il sipario sarà quindi il posticipo delle 20 tra la Virtus Segafredo Bologna – battuta in Eurolega sul campo del Bayern Monaco – e la Bertram Tortona che invece ha colto il quarto sigillo in FIBA Champions League. Nelle file dei piemontesi non ci sarà più Mike Daum – approdato all’Efes Istanbul – che sarà sostituito da Amine Noua.