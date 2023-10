Basket, serie A: le gare della quinta giornata e dove vederle in TV

Bologna, 27 ottobre 2023 – Il campionato di Serie A di basket, così come le coppe europee, entra sempre più nel vivo: con due anticipi, infatti, domani, sabato 28 ottobre, prenderà il via della quinta giornata di regular season: la prima palla a due del turno sarà alle 19.30 (match in diretta su DAZN) al PalaLeonessa di Brescia dove la Germani capolista e prima della classe con quattro vittorie in altrettante gare ospiterà una Dolomiti Energia Trento attualmente sesta con tre vittorie e galvanizzata dal primo sigillo stagionale in Eurocup, ottenuto grazie a un canestro di Ellis allo scadere. Un’ora più tardi, alle 20.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2), la Dinamo Sassari – battuta pochi giorni fa dall’AEK Atene all’esordio in Champions League – ospiterà la Bertram Tortona chiamata a riscattare il ko in volata contro Milano, in attesa del ritorno in campo in Europa. Domenica 29 ottobre, invece, si tornerà in campo alle ore 16 (match in diretta su DAZN), quando la Givova Scafati, che domenica ha ottenuto la seconda vittoria in campionato contro Pesaro, giocherà in casa contro la Vanoli Cremona, ancora ferma a quota due punti. Nelle file dei gialloblù campani c’è grande attesa per il possibile esordio del neoacquisto Janis Strelnieks, play lettone che aggiunge al roster qualità ed esperienza europea. Alle 17 (match in diretta su DAZN) arriverà poi il turno di una sfida tutta a tinte biancorosse tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Carpegna Prosciutto Pesaro: la compagine milanese è reduce dalla scottante sconfitta in Eurolega in casa dell’Alba Berlino – capace di recuperare all’Olimpia uno svantaggio di dodici lunghezze in poco più di 7’ – e la prossima settimana avrà sostanzialmente un doppio turno di coppa, visto che martedì recupererà il match contro il Maccabi Tel Aviv e giovedì affronterà in casa il Monaco. Pesaro è invece affamata di punti per uscire dalle zone più basse della classifica. Punta a uscire da una gravissima crisi di risultati anche l’Happy Casa Brindisi che in settimana ha annunciato l’arrivo in panchina del serbo Dragan Sakota al posto dell’esonerato Fabio Corbani: l’avversario dei salentini, domenica alle 17.30 è la matricola Estra Pistoia. La prima vittoria stagionale in Eurocup ha invece galvanizzato l’Umana Reyer Venezia che punta a continuare la sua corsa in vetta alla classifica: per restare a punteggio pieno, però, i lagunari dovranno superare alle 18.15 (match in diretta su DAZN e in chiaro su D-Max, canale 52 del digitale terrestre) l’ostacolo Openjobmetis Varese, che in questo primo scampolo di stagione sta faticando e non poco a trovare la quadratura del cerchio. Avvio d’annata decisamente in salita anche per la Nutribullet Treviso, ancora alla ricerca del primo sigillo stagionale e attesa, domenica alle 19.30 (match in diretta su DAZN) dalla trasferta in casa della Unahotels Reggio Emilia che la scorsa settimana ha espugnato Cremona in volata. Il quinto turno si chiuderà poi con il posticopo delle 20.30 tra la GeVI Napoli, sorpresa di quest’inizio di campionato, e la Virtus Segafredo Bologna, che condivide la vetta a punteggio pieno con Venezia e Brescia.