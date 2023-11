Basket Serie A, imprese di Pistoia e Cremona che battono Venezia e Virtus

Bologna, 5 novembre 2023 – La sesta giornata della Serie A di basket, cominciata con il successo di Napoli sul campo di Pesaro nell’anticipo del sabato, è proseguita con diversi colpi di scena e risultati a sorpresa, come la doppia caduta dell’Umana Reyer Venezia e della Virtus Segafredo Bologna prime della classe, che hanno incassato le loro prime sconfitte tra i confini del campionato. Nel pomeriggio è arrivato il ko di Venezia, battuta 85-77 in casa della matricola Estra Pistoia, trascinata dalle prestazioni maiuscole di Jordon Varnado (miglior realizzatore con 26 punti), Charlie Edward Moore (18 punti) e Payrton Terrell Williams. Speculando sulle basse percentuali dall’arco degli orogranata (6/35 da tre finale per l’Umana) e puntando su una maggiore energia, i toscani hanno cercato di accelerare già nel corso del primo tempo, nel quale hanno raggiunto anche le quindici lunghezze di vantaggio che poi hanno saputo gestire nella ripresa respingendo tutti gli assalti di Venezia, a cui non sono bastati i 21 punti e 7 rimbalzi e i 17 punti e 8 rimbalzi di Rayjon Tucker. Non è andata meglio alla Virtus Segafredo Bologna che ha pagato a carissimo prezzo gli sforzi di Eurolega ed è stata battuta 93-83 sul campo dell’altra neopromossa, la Vanoli Cremona. Sin dal primo tempo i lombardi hanno messo in campo maggiore energia e convinzione, riuscendo con una grande progressione ad aumentare via via il loro vantaggio fino al +21 all’alba della quarta frazione, che ha fatto partire con largo anticipo i titoli di coda: sugli scudi, sul fronte cremonese, un Grant Golden da 22 punti, Nathan Adrian (18 punti e 5 rimbalzi) e Marcus Zegarowski. Alla Virtus non sono invece bastati ben cinque uomini in doppia cifra (miglior realizzatore bianconero Isaia Cordinier con 13 punti). I ko di Venezia e Virtus hanno permesso a Trento e Brescia di agganciare nuovamente in vetta felsinei e lagunari: la Dolomiti Energia si è imposta con un pirotecnico 98-88 in casa della Unahotels Reggio Emilia: a indirizzare le sorti della gara è stato il primo quarto da 28 punti segnati, che ha permesso ai bianconeri di prendere fiducia e di comandare con autorità per il resto della gara. Fondamentale è stato il contributo di Andrejs Grazulis, autore di 24 punti, e Prentis Hubb (17), mentre dall’altra parte gli ultimi ad alzare bandiera bianca sono stati Kevin Hervey (26 punti) e Jamar Smith (18). Decisamente netto anche il colpo della Germani Brescia, che ha sbancato Casale Monferrato sconfiggendo la Bertram Yatchs Tortona con un travolgente 87-59. Un risultato maturato al termine di un match mai in discussione: Brescia ha infatti messo in chiaro le proprie intenzioni partendo con un 11-0 e non si è più voltata indietro. Su questa vittoria c’è la doppia firma di Amedeo Della Valle (16 punti) e CJ Massimburg (17 punti), mentre l’ex di serata Semaj Christon si è per così dire fermato a quota 8 punti in 26’ giocati. Tutto decisamente semplice anche per l’EA7 Armani Milano che ha rialzato la testa dopo i ko di Eurolega e ha strapazzato con un netto 87-57 una Happy Casa Brindisi decisamente rimaneggiata e sempre più in crisi: i biancorossi, oggi trascinati da un ispirato Stefano Tonut (16 punti), hanno gestito ritmi e punteggi per tutto il primo tempo e poi hanno dato la spallata decisiva nel terzo quarto con un parziale di 28-11. Ancora quota zero punti, al pari dei salentini, c’è anche la Nutribullet Treviso, battuta in casa dalla Givova Scafati per 97-87: i campani hanno messo il turbo nei 10’ conclusivi con le giocate di John Richard Nunge (18 punti e 7 rimbalzi). Ottimo anche l’impatto di Janis Strelnieks, autore di 16 punti alla sua seconda gara in gialloblù. Infine, è arrivato anche il secondo successo stagionale della Openjobmetis Varese che ha piegato 90-79 la Dinamo Sassari al termine di un match a lungo comandato: in evidenza, tra i lombardi, Sean McDermott (18 punti), Davide Moretti (14 punti) e Willie Cauley-Stein (14 punti e 11 rimbalzi).