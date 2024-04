Basket, Serie A: Milano aggancia Brescia, Trento ai playoff

Bologna, 21 aprile 2024 – In attesa del posticipo che domani sera vedrà protagoniste la Virtus Sergafredo Bologna e la Unahotels Reggio Emilia e dopo il passo falso di ieri sera in casa della Vanoli Cremona, la Germani Brescia è stata agganciata in vetta alla classifica del campionato di Serie A di basket dall’EA7 Emporio Armani Milano che ha travolto la Givova Scafati con un perentorio 99-77: quello dei biancorossi meneghini – trascinati dalle prove maiuscole di Shavon Shields (miglior realizzatore della gara con 20 punti) e Shabazz Napier (18 punti) – è stato un vero e proprio crescendo rossiniano: dal +8 di fine primo quarto, infatti, l’Olimpia è passata al +11 di fine primo tempo per poi chiudere definitivamente i conti con i 50 punti mandati a bersaglio nella ripresa. Dietro all’EA7, dopo due ko di fila, è ripresa la corsa dell’Umana Reyer Venezia che si è imposta per 91-78 nel derby veneto giocato contro la Nutribullet Treviso: su questo successo degli orogranata c’è la firma del duo di ali formato da Kyle Wiltjer (24 punti con un chirurgico 9/10 in lunetta) e Jordan Parks (18 punti a cui si aggiungono anche 8 rimbalzi catturati). Proprio Wiltjer è stato tra i protagonisti dell’allungo che i lagunari hanno piazzato in avvio di secondo quarto, passando dal +2 al +10 in un amen. Una volta spiccato il volo, poi, i padroni di casa non si sono più fermati e sono rientrati negli spogliatoi a +18 al culmine di un 31-17 di parziale complessivo. Un cuscinetto di vantaggio che ha messo le cose in discesa per i lagunari che nella ripresa si sono limitati a imbrigliare gli avversari. Questo ko complica e non poco la corsa salvezza della Nutribullet, anche alla luce dei successi ottenuti da Pesaro nell’anticipo del sabato e dalla Happy Casa Brindisi (ora a due sole lunghezze di distanza dai veneti), che in rimonta ha sbancato il PalaCarrara sconfiggendo 96-90 l’Estra Pistoia: sotto di nove punti a 10’ dalla fine, la compagine brindisina si è rimboccata le maniche e ha ribaltato l’inerzia del match con un 12-0 di parziale per poi piazzare il colpo di reni vincente grazie alle stilettate dall’arco di Eric Lombardi e Xavier Sneed. Proprio lo statunitense ha chiuso con la palma di miglior realizzatore della gara grazie ai 22 punti siglati, due in più dei 20 mandati a bersaglio da Eric Washington. A Pistoia non sono invece bastati i 19 punti di Charlie Moore e i 17 Peyton Willis. In chiave salvezza potrebbe invece aver compiuto un passo decisivo la Openjobmetis Varese che, nel match di mezzogiorno, ha strapazzato a domicilio la Dinamo Banco di Sardegna Sassari con un travolgente 112-88: sette gli uomini in doppia cifra nello scacchiere biancorosso, guidati da Nico Mannion, autore di 24 punti e seguito a ruota da Hugo Besson (20 per lui), mentre sul fronte sassarese non sono risultati sufficienti i ben 31 scritti a referto da Stephane Gombault. Infine, c’è da registrare l’importante traguardo raggiunto dalla Dolomiti Energia Trento che, dopo aver sbancato Napoli 103-93, ha staccato il pass per i playoff: un sigillo su cui ci sono le firme in calce di Paul Biligha (20 punti), Kamar Baldwin e Davide Alviti (16 punti a testa).