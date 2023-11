Basket, Serie A: Milano travolge Venezia. Napoli vince ancora, bene Cremona e Pistoia

Bologna, 19 novembre 2023 – Il successo ottenuto dalla Dolomiti Energia Trento a spese della Happy Casa Brindisi ha fatto da apripista all’ottava del campionato di Serie A di basket: i bianconeri si sono imposti per 81-71 sui salentini al termine di un match comandato di fatto per tutto l’arco dei 40’. A indirizzare le sorti della gara è stato il parziale di 19-9 piazzato dagli uomini di coach Galbiati nella prima frazione. Il vantaggio di Trento, trascinata da un chirurgico Davide Alviti (21 punti con 5/6 nel tiro da tre) e da Prentiss Hubb (16 punti), è quindi cresciuto fino al +17 di metà gara, prima della reazione di Brindisi – che resta ancora ferma a quota zero vittorie – che non ha però spaventato i bianconeri. In attesta del big match di domani tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia, quest’oggi è arrivata la caduta dell’Umana Reyer Venezia che al termine dell’ultimo turno condivideva con felsinei e lombardi la vetta della classifica: privi di Parks e Spissu, gli orogranata hanno incassato un pesantissimo 95-72 in casa dell’EA7 Emporio Armani Milano che ha così rialzato la testa in Serie A dopo il ko contro Scafati: tutto facile quest’oggi per i biancorossi, sospinti dai 19 punti a testa di Shavon Shields e Devon Hall e capaci di archiviare la pratica di fatto nei primi 20’, chiusi sul +16. Il 30-18 piazzato nel terzo quarto dai meneghini ha poi aumentato il gap – arrivato fino alle 33 lunghezze – chiudendo ogni discorso in maniera definitiva e anticipata. Con questo ko i lagunari sono stati così raggiunti da Trento ma anche dalla sempre più sorprendente GeVi Napoli, che ha ottenuto la sua sesta vittoria piegando 79-76 il fanalino di coda Nutribullet Treviso: i veneti hanno saputo recuperare dal -10 di fine primo quarto con un break di 28-14 piazzato nella terza frazione, ma nei 10’ conclusivi i partenopei sono nuovamente saliti in cattedra mettendo le mani sulla vittoria grazie ai canestri fondamentali di Tomislav Zubcic (18 punti) e Jacob Pullen (19). Dopo due ko è tornata alla vittoria anche la Bertram Yatchs Tortona che ha sconfitto a domicilio 90-77 la Unahotels Reggio Emilia: decisivo è stato il parziale di 28-17 messo a segno dopo l’intervallo dai piemontesi. A risaltare all’interno di un’ottima prestazione del collettivo piemontese (ben sei giocatori in doppia cifra) sono stati Leon Radosevic (15 punti) e Mike Daum (14 punti). Decisamente più sofferto, invece, il successo ottenuto dalla Openjobmetis Varese che ha piegato la Givova Scafati con un pirotecnico 94-93. Dopo aver chiuso a -6 il primo tempo, Varese ha cambiato passo e, grazie alle prestazioni maiuscole di Olivier Hanlan (25 punti) e Willie Cauley-Stein (17 punti e 8 rimbalzi), ha preso la testa del match riuscendo poi a resistere agli ultimi assalti dei campani, ai quali non sono bastati i 19 punti di Alessandro Gentile. Infine, sono arrivati anche i successi delle due neopromosse: l’Estra Pistoia ha sconfitto in casa la Dinamo Banco di Sardegna Sassari 68-63 grazie a una grande prova di squadra (quattro uomini in doppia cifra), mentre la Vanoli Cremona ha travolto la Carpegna Prosciutto Pesaro 96-69, al termine di un match a senso unico.