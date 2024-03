Basket, Serie A: l'ex Atkins implacabile. Reggio batte Trento in rimonta

Reggio Emilia, 2 febbraio 2024 - Il campionato di Serie A di basket riparte con la vittoria per 77-75 ottenuta in rimonta della Unahotels Reggio Emilia a spese della Dolomiti Energia Trentino, nell’anticipo del 21° turno. Gli emiliani hanno condotto una gara di rincorsa sin dalle prime battute, ma hanno avuto la forza di non mollare mai la presa e, dopo aver rimontato 14 lunghezze già nel terzo quarto, si sono ripetuti nei 10' conclusivi mettendo definitivamente la testa avanti nelle ultime battute di gioco. Decisive le giocate dell’ex di giornata Darion Atkins che ha chiuso con 14 punti conditi con 7 rimbalzi e un paio di giocate chiave nei secondi finali: una stoppata pesantissima su Baldwin e la tripla del definitivo 77-75. Per alimentare la risalita dei biancorossi, però, sono stati a dir poco preziose anche le prestazioni di Langston Galloway – miglior realizzatore della partita con un bottino personale di 24 punti – e i 12 di Jamar Smith. Più che positivo, poi, anche l’esordio sotto i tabelloni di Tarik Black, che ha messo a referto soltanto 3 punti e altrettanti rimbalzi, ma ha garantito tanta energia sotto i tabelloni e ha dimostrato di potersi integrare alla perfezione nel sistema di coach Priftis. Resta invece grande rammarico alla Dolomiti Energia Trentino che, come sottolineato, ha a lungo tenuto in mani le redini del match ma, quando si è trattato di dare la spallata decisiva, si è piantata nelle sabbie mobili prestando il fianco alla rimonta avversaria, chiudendo con ben 19 palle perse (erano solo 5 dopo i primi 20’): sono così risultati vani i 16 punti di Andrejs Grazulis e i 14 di un Paul Biligha decisamente in serata.

La cronaca della gara

Bastano pochi minuti alla Dolomiti Energia per prendere le misure di Reggio e anche il pallino del gioco tra le mani: i bianconeri difendono con aggressività e attaccano con pazienza spostando la palla dentro e fuori per muovere la retroguardia avversaria. Ne nascono tiri puliti e canestri da parte di Niang, Biligha e Grazulis, che avviano la fuga degli ospiti, capaci di raggiungere il +11 con la tripla di Hubb prima di subire il canestro di Black in chiusura di primo quarto (14-23). Due punti che accendono la macchina biancorossa, alimentata poi dalle triple di Smith, che spinge i suoi in un amen fino al -2 (24-26). Dall’altra parte, però, arriva la secca risposta dall’arco di Mooney e Hubb che permette di riprendere quota all’Aquila che riesce poi a rientrare negli spogliatoi con un tesoretto di tre possessi pieni di vantaggio (32-41). La Dolomiti Energia ci crede e in avvio di ripresa tenta nuovamente la fuga: Grazulis, Mooney e Hubb confezionano infatti un 7-0 che spinge Trento dal +7 al +14 (40-54) e sembra far calare la notte su Reggio. Quando però tutto sembra essersi messo in discesa per i bianconeri, qualcosa nei meccanismi offensivi dei trentini si inceppa: gli uomini di Galbiati restano a secco di canestri per quasi 4’ e Reggio piazza un 16-1 che vale il controsorpasso suggellato dalla tripla da distanza siderale di Galloway. La Dolomiti Energia Replica con la stessa moneta ed entra nei 10’ in vantaggio ma ancora una volta non ha la forza di chiudere i conti e Reggio, rimasta in agguato fino alla battute finali, mette a segno il colpo di reni vincente grazie all’ex di serata Atkins che prima stoppa Baldwin e poi mette a segno la bomba decisiva.