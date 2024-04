Basket, Serie A: oltre a Brescia staccano il pass playoff anche Virtus, Olimpia e Reyer

Bologna, 7 aprile 2024 – La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai ha portato in dote i primi verdetti in chiave playoff: dopo la Germani Brescia, vittoriosa nell’anticipo del sabato contro Tortona, hanno infatti staccato anzitempo il pass per partecipare alla postseason anche la Virtus Segafredo Bologna, l’Umana Reyer Venezia e l’EA7 Emporio Armani Milano. I bianconeri felsinei hanno saputo reagire dopo i ko con Pistoia e Olimpia Milano – in Eurolega – e hanno sbancato il Taliercio travolgendo l’Umana Reyer Venezia con un perentorio 89-70: grande prova di forza e orgoglio degli uomini di Banchi, sospinti dalle prove maiuscole di Toko Shengelia (16 punti) e Ante Zizic (15 punti e 9 rimbalzi) e capaci di annichilire Venezia con un parziale di 20-2 nel secondo quarto, che ha indirizzato le sorti della gara. La Reyer ha infatti ben presto sbandato al cospetto della solidità bolognese e, dopo aver chiuso sotto 31-54 il primo tempo, non si è più rialzata sprofondando addirittura a -31 nella ripresa. Ben più sofferta la vittoria portata a casa dall’EA7 Emporio Armani Milano, che ha piegato solo nel finale la Dolomiti Energia Trentino 91-86. Gli ospiti sono partiti con la quinta innestata, segnando ben 33 punti in un primo quarto in cui hanno toccato anche il +14. Scrollatasi di dosso le scorie dell’impegno di Eurolega di venerdì, Milano ha però iniziato a carburare e a risalire la china, trovando a una manciata di minuti dalla fine la parità con la tripla di Nikola Mirotic (15 punti segnati, al pari di Shabazz Napier) e il sorpasso grazie al gioco da tre punti di Shields. Al culmine di un 12-0, i meneghini hanno poi allungato a +6, ma Trento, aiutata da Baldwin, non ha mollato la presa e allora sono serviti gli ultimi guizzi di Mirotic, Hall e Melli (miglior realizzatore dei suoi con 16 punti) all’Olimpia per mettere le mani sulla vittoria. Dietro a Venezia, a braccetto a quota 28 punti, ci sono la Unahotels Reggio Emilia e l’Estra Pistoia, che si sono sfidate in un match al cardiopalma, ricco di colpi di scena e vinto dai toscani 83-82: dopo un avvio un po’ sofferto e un primo tempo chiuso a -4 (40-44), Pistoia ha ribaltato la situazione con un 30-18 messo a segno nel terzo quarto e ha resistito alla rimonta degli emiliani – alimentata da sette punti di fila di Smith – mettendo il sigillo sulla vittoria con il gioco da tre punti di Payton Willis. Sul fronte pistoiese, oltre all’autore del canestro vincente Willis, si sono messi in luce un Derek Ogbeide dominante sotto i tabelloni (20 punti e 14 rimbalzi), Jordon Varnado (17 punti) e Charlie Moore (16). C’è grande bagarre anche sul fondo della classifica dove sono arrivati i successi di Carpegna Prosciutto Pesaro e Happy Casa Brindisi: mandando in doppia cifra cinque uomini (Justin Wright-Foreman miglior realizzatore dei suoi con 18 punti), i marchigiani hanno espugnato Sassari battendo il Banco di Sardegna 96-91 grazie anche al 30-19 di parziale messo a segno nei 10’ finali, mentre Brindisi, sospinta dai 25 punti di Bartley e dai 19 di Sneed, ha fermato la striscia positiva della Nutribullet Treviso superandola 93-75 dopo aver allungato nel terzo quarto con un break di 26-10. Nonostante questo doppio successo però, resta di quattro lunghezze il distacco di marchigiani e salentini dalla terzultima posizione occupata in coabitazione da Treviso e Openjobmetis Varese, che ha strapazzato la GeVi Napoli, al quinto ko di fila, con un eloquente 113-79 (18 punti per McDermott). Due gradini al di sopra, a quota 22 punti, ci sono infine la Givova Scafati e la Vanoli Cremona, che ha sconfitto proprio i campani 68-63 con le grandi prove di Trevor Lacey (16 punti) e Simone Zanotti (15 punti e 5 rimbalzi).