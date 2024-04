Basket Serie A, scatta il 26esimo turno: orari e dove vedere le partite

Bologna, 6 aprile 2024 – Sarà la super sfida tra la capolista Germani Brescia e la Bertram Yachts Tortona, in programma sabato alle ore 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2) ad aprire le danze della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai. I biancoblù si presentano all’appuntamento dopo aver ritrovato la via del successo contro Varese e la testa della classifica in solitaria e puntano a mettere al sicuro proprio la vetta, mentre i piemontesi hanno vinto tre delle ultime quattro sfide disputate e sono tornati in piena lotta per conquistare un posto ai playoff. Due punti al di sotto della compagine tortonese c’è l’accoppiata formata dalla Generazione Vincente Napoli e dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che procedono a braccetto a quota 24 punti e sono fortemente intenzionate a non perdere contatto il treno che porta ai playoff: saranno proprio i biancoblù sardi a dare vita al primo match di domenica, alle 12 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2), contro una Carpegna Prosciutto sempre più con le spalle al muro e a -4 dal terzultimo posto che vale la salvezza: in casa sassarese c’è da registrare l’addio di Stefano Gentile, che ha sposato l’ambizioso progetto di Trapani in A2, mentre Pesaro non potrà più fare affidamento su Scott Bamforth, che ha risolto il suo contratto con i marchigiani e ha fatto ritorno negli Stati Uniti. La già citata Generazione vincente Napoli, che dopo la vittoria in Coppa Italia ha incassato un filotto negativo di quattro sconfitte in cinque incontri, andrà alle 16.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) a far visita alla Openjobmetis Varese che deve invece fare punti per mettere al sicuro la salvezza.

Sardi e partenopei sono braccati dalla Givova Basket Scafati, a quota 22 punti ma reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, che alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) sarà impegnata sul campo della Vanoli Basket Cremona, anch’essa in un momento di scarsa brillantezza come dimostrano i quattro ko nelle ultime cinque uscite. Decisamente importante sul fronte della lotta salvezza è anche il match delle ore 18 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) tra la Happy Casa Brindisi, sul fondo della classifica assieme a Pesaro e costretta ormai soltanto a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza, e la Nutribullet Treviso che invece ha invertito un trend negativo mettendo in fila quattro successi e ora punta a consolidare la posizione di sicurezza acquisita.

L’incontro di cartello della giornata andrà invece in scena alle 18.15 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e su DMAX, canale 52 del digitale terrestre), quando al Palasport Taliercio di Mestre si affronteranno l’Umana Reyer padrona di casa e la Virtus Segafredo Bologna, entrambe facenti parte del terzetto di squadre a quota 34 punti ma con stati di forma differenti: i lagunari una settimana fa hanno mandato al tappeto la Generazione Vincente Napoli, mentre Bologna è nel pieno di una flessione, come dimostrano il ko subito in rimonta contro Pistoia - costato il controsorpasso in vetta di Brescia - e la netta sconfitta nel derby italiano di Eurolega contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Olimpia Milano che alle 19 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) ospiterà al Forum di Assago la Dolomiti Energia Trento: i meneghini potrebbero far esordire in maglia biancorossa Denzel Valentine, che ha completato l’iter delle visite mediche ed è stato tesserato, mentre sul fronte bianconero mancheranno due pedine fondamentali come Grazuljs e Udom, out per il resto della stagione. A chiudere il quadro di giornata sarà poi la sfida tutta a tinte biancorosse delle 19.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN) tra l’Estra Pistoia, come detto capace a Pasquetta di battere la Virtus in rimonta dal -19, e la Unahotels Reggio Emilia.