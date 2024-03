Basket, Serie A: Treviso sbanca Pistoia e cala il tris. Trento piega Sassari

Bologna, 23 marzo 2024 – Si è aperto con ben due anticipi del sabato il ventiquattresimo turno del campionato di Serie A di pallacanestro griffato Unipolsai: nel primo match di giornata, la Nutribullet Treviso ha colto un altro successo pesantissimo in chiave salvezza – il terzo di fila – sbancando il PalaCarrara di Pistoia 84-83. Determinante per il raggiungimento di questo sigillo è stato il contributo di D’Angelo Harrison, che ha chiuso la gara con un bottino personale di 20 punti dopo essersi scatenato nei 10’ conclusivi. A dargli man forte ci hanno pensato Paul Paulicap con 10 punti conditi con 13 rimbalzi catturati, Osvaldas Olisevicius con 14 punti e Ky Bowman che di punti ne ha mandati a referto 15. Proprio Bowman, in tadem con Harrison, si è caricato sulle spalle l’attacco di Treviso e ha spezzato il sostanziale equilibrio che l’aveva fatta da padrone per i primi tre quarti, spingendo la Nutribullet fino al +10 a 32” dalla fine. Uno scarto che sembrava suonare come una sentenza di condanna per l’Estra padrona di casa che, però, ha avuto un importante reazione e, spinta dalle triple di Varnado e Wheatle, è riuscita a riaprire i giochi arrivando fino al -4 suggellato dal due su tre in lunetta di Charlie Moore (migliore dei suoi con 16 punti). A quel punto Harrison ha provato ad allontanare lo spauracchio ma ancora dall’arco sono arrivate le stilettate di Moore che non sono però state sufficienti arrivare al clamoroso sorpasso nei secondi finali. Oltre a quella di Moore, sul fronte dei padroni di casa, non sono bastate le più che positive prestazioni di Derek Ogbeide (15 punti, 9 rimbalzi e addirittura tre stoppate rifilate agli avversari) e di Jordon Varnado (14 punti).

Trento ritrova il sorriso

Alla Il T Quotidiano Arena di Trento, invece, la Dolomiti Energia padrona di casa – che veniva da quattro ko nelle ultime cinque uscite – ha ritrovato la via della vittoria sconfiggendo la Dinamo Banco di Sardegna Sassari 87-76 e l’ha superata in classifica issandosi al settimo posto a quota 24 punti. I bianconeri, pur essendo privi di una pedina fondamentale come il lungodegente Quinn Ellis e dovendo fare i conti con un Andrejs Grazulis non al 100%, sono stati protagonisti di una eccellente prova balistica: hanno infatti tirato con il 50% da due e il 46% da tre, mandando ben quattro uomini in doppia cifra, guidati da Prentiss Hubb che ha portato a casa uno score personale di 21 punti. Niente da fare, invece, per la compagine sassarese, a cui non sono bastati i 20 punti di Breein Tyree e i 17 di Alessandro Cappelletti. Tirando con un ragguardevole 54% dai 6.75 metri nei primi 10’, i bianconeri hanno subito tentato la fuga chiudendo il quarto d'apertura sul +13 (28-15). In avvio di seconda frazione., però, Cappelletti e Charalampopulos hanno suonato la carica per la Dinamo riportandola a -6 al culmine di un 7-0 di break. La Dolomiti Energia ha comunque avuto la forza di reggere l’urto e, dopo aver chiuso a +11 la metà iniziale di gara (43-32), ha continuato a dettare il passo rispondendo colpo su colpo a Tyree e compagni e mettendo in ghiaccio i due punti grazie a Hubb.