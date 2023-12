Basket, Serie A: undicesima giornata. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 8 dicembre 2023 – Sarà la sfida del Taliercio di Mestre tra l’Umana Reyer Venezia padrona di casa e la Givova Scafati, in programma domani, sabato 9 dicembre, alle ore 19.30 (match in diretta su DAZN) a fare da apripista all’undicesima giornata del campionato di Serie A di basket targato Unipolsai: un banco di prova non certo indifferente per la formazione campana che inizierà il nuovo corso targato coach Matteo Boniciolli. A inizio settimana, infatti, il coach triestino è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Givova dopo la separazione da Stefano Sacripanti, che domenica era tornato sulla panchina scafatese nonostante alcuni problemi di salute. Le novità in casa giallobù non sono però finite perché Scafati si è rinforzata anche sul campo ingaggiando il lungo Julian Gamble, proveniente dalla formazione Bnei Hertzelyia e già visto in Italia con la casacca della Virtus Bologna, con cui ha vinto lo scudetto nel 2020-2021. Venezia arriva invece all’appuntamento dopo i ko contro Trento in campionato e London Lions in Eurocup. Un’ora più tardi, alle 20.30 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 1), si giocherà poi l’altro anticipo di giornata, quello tra la Bertram Tortona – chiamata al riscatto dopo il pesante ko patito contro Bologna e pronta a far esordire il nuovo acquisto Amine Noua, arrivato per sostituire Mike Daum – e l’Estra Pistoia, che è senza dubbio una delle squadre più in forma del momento (sono tre le vittorie di fila dei toscani) e potrà contare sul neoarrivato Gerry Blakes. Domenica 10 dicembre la giornata ricomincerà alle ore 12 (match in diretta su DAZN) con la sfida del PalaBarbuto, che vede fronteggiarsi la GeVi Napoli, caduta domenica scorsa in casa di Brescia, e l’Unahotels Reggio Emilia, rinfrancata dal successo a spese della Carpegna Prosciutto Pesaro. Tutta a tinte biancoblù, invece, la gara delle 16.30 (diretta su DAZN ed Eurosport 2) tra la capolista Germani Brescia e la Dinamo Sassari che ha vinto le ultime due gare disputate. Mezz’ora più tardi, alle 17 (diretta su DAZN), al Palaradi di Cremona si affronteranno invece la Vanoli padrona di casa e reduce dal successo esterno in casa di Varese e la Nutribullet Treviso che lo scorso weekend ha festeggiato la prima vittoria stagionale, ottenuta al PalaVerde contro Brindisi. Il match clou dell’undicesimo turno si giocherà alle ore 17.30 e sarà trasmesso in chiaro su D-Max e Canale Nove e su DAZN: ad affrontarsi alla Segafredo Arena di Bologna saranno la Virtus prima della classe e l’EA7 Emporio Armani Milano, le due squadre che pochi mesi fa si sono giocate lo scudetto. Felsinei e meneghini si presentano all’appuntamento con umori opposti: Bologna, infatti, nonostante la rivoluzione estiva, ha iniziato la stagione con la quinta innestata sia in campionato che in Eurolega, competizione in cui è attualmente terza e pochi giorni fa ha battuto il Barcellona. L’Olimpia Milano, invece, sta faticando e non poco a trovare la quadratura del cerchio ed è reduce da cinque ko di fila tra campionato e coppa. Alle 18.30 (diretta su DAZN), poi, la Carpegna Prosciutto Pesaro – che ha annunciato il ritorno in biancorosso di Andrea Cinciarini (comunque assente in questa giornata) ospiterà la Dolomiti Energia Trento che in settimana ha perso in volata contro Ulm. Il sipario sulla giornata calerà con la sfida delle 19.30 (diretta su DAZN) tra l’Happy Casa Brindisi e la Openjobmetis Varese, due squadre in cerca di punti per risalire la classifica.