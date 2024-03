Basket, Serie A: cadono la capolista Brescia e la Virtus. Ne approfittano Venezia e Milano

Bologna, 3 marzo 2024 – La ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket griffato Unipolsai – cominciata con il successo ottenuto in rimonta da Reggio Emilia contro Trento – ha riservato non pochi risultati a sorpresa e colpi di scena: a cominciare dalla caduta della Virtus Segafredo Bologna, battuta nel “lunch match” del PalaSerradimigni 93-88 dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. A guidare i sardi al successo, al termine di una partita a lungo condotta dai biancoblù ma comunque nel complesso equilibrata, è stata l’accoppiata formata da Brandon Jefferson (29 punti con un chirurgico 7/10 nel tiro da tre punti) e Breein Tyree (17 punti), che ha messo a segno i canestri del colpo di reni vincente, rispondendo colpo su colpo ai guizzi di un Marco Belinelli (21 punti) che fino alla fine ha cercato di tenere in piedi l’attacco felsineo. Decisamente sorprendente anche la caduta della capolista Germani Brescia, sconfitta 93-83 nel testa-coda contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che ha così messo in cascina punti molto pesanti in chiave salvezza. Decisamente impattante e dirompente l’esordio in maglia biancorossa di Justin Wright-Foreman che si è presentato al pubblico pesarese mettendo a referto un bottino personale di 25 punti (3/4 da due e 4/5 da tre) e spaccando in due la partita con le sue giocate. A dargli man forte ci hanno pensato Leonardo Toté, che ha chiuso a quota 21 punti con anche 8 rimbalzi catturati, e Trevon Bluiett, che nel terzo quarto hanno aiutato la Carpegna Prosciutto a volare a +11. Un gap che Brescia non ha più saputo colmare. Dei ko rimediati da Segafredo e Germani hanno saputo approfittare appieno EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia, le quali si sono imposte in maniera decisamente agevole sull’Openjobmetis Varese e Givova Scafati e al tempo stesso hanno accorciato su Brescia e agganciato Bologna a quota 30 punti in classifica: l’Olimpia è riuscita a riscattare il ko in Eurolega e la delusione per il ko in finale di Coppa Italia prendendosi un derby molto sentito come quello contro Varese, dopo essersi imposta con un perentorio 94-63. Il 29-13 piazzato da Milano al termine del primo quarto ha messo le cose in discesa per gli uomini di Messina, trascinati dalle prove maiuscole di Giampaolo Ricci (19 punti), Shavon Shields e Nicolò Melli (14 punti a testa). Tutto piuttosto agevole anche per l’Umana Reyer Venezia che ha sbancato Scafati 95-66, comandando dalle prime battute di gara e mettendo il turbo definitivo con un terzo quarto da 30 punti segnati: sugli scudi, sul fronte lagunare, Kyle Wiltjer con 21 punti, Amedeo Tessitori con 16 e Rayjon Tucker con 15. Fa festa anche Napoli che, dopo aver esibito al pubblico amico della Fruit Village Arena - PalaBarbuto la Coppa Italia la Coppa Italia vinta la settimana scorsa a Torino, ha superato la Nutribullet Treviso 95-81: trascinati dalle prove maiuscole di Markel Brown (31 punti e 9 rimbalzi), Michal Sokolowski (22 punti) e Tomislav Zubcic (19 punti e 9 rimbalzi), i partenopei hanno ribaltato il -7 di fine primo tempo con una ripresa da ben 58 punti segnati. Un ko che mette sempre più nei guai Treviso, visto il già citato successo di Pesaro e quello della Happy Casa Brindisi che ha piegato 79-76 la Vanoli Cremona grazie ai guizzi nel finale di Xavier Sneed (21 punti). Positivo, però, anche l’esordio in biancoblù di Eric Washington (10 punti). Infine, l’Estra Pistoia del duo Willis-Moore (16 punti a testa) ha interrotto una striscia negativa di quattro ko sconfiggendo 84-71 la Bertram Yatchs Tortona.