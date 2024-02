Basket, Serie A, scatta il ventesimo turno: orari e dove vedere le gare

Bologna, 10 febbraio 2024 – Ultimo ballo per il campionato di Serie A di basket targato Unipolsai prima di una pausa lunga tre settimane e dedicata agli appuntamenti delle Final Eight di Coppa Italia di Torino e delle nazionali. Il ventesimo turno della regular season – quinto del girone di ritorno – comincerà quest’oggi, sabato 10 febbraio, con la sfida in programma alle ore 19 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2) a Casale Monferrato tra la Bertram Yatchs Tortona, che dopo l’arrivo in panchina di coach De Raffaele sembra aver trovato la giusta quadratura come dimostrano i tre successi consecutivi con cui si presenterà all’appuntamento, e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, reduce dal primo sigillo dell’era Markovic sulla panchina biancoblù. Il primo match in calendario domenica 11 febbraio è invece quello che si disputerà al Palasport Taliercio di Mestre alle 16.30 e vedrà fronteggiarsi l’Umana Reyer Venezia padrona di casa, che nell’ultimo turno è caduta a Reggio Emilia per poi congedarsi in settimana dall’Eurocup battendo 90-83 (diretta su DAZN) Amburgo, e l’Estra Pistoia che sta vivendo un momento di leggera flessione, nel quale ha incassato tre sconfitte in quattro incontri. Opposto il momento dell’EA7 Emporio Armani Milano, che in campionato ha una striscia positiva aperta di cinque vittorie e in Eurolega ha appena conquistato un successo di grande prestigio contro il Real Madrid (che tiene peraltro accesa la fiammella della speranza di conquistare un posto ai play): l’Olimpia se la vedrà alle ore 17 (match in diretta su DAZN) con il fanalino di coda Happy Casa Brindisi. Mezz’ora più tardi, alle 17.30 (match in diretta su DAZN), la Dolomiti Energia Trentino, che domenica ha spezzato una striscia negativa di cinque ko battendo Varese e in settimana è stata eliminata dall’Eurocup dopo la sconfitta patita in rimonta a Salonicco, andrà a far visita a una Nutribullet che lunedì al PalaVerde, ha rimediato il quarto ko nelle ultime cinque gare perdendo 100-61 contro la Virtus Segafredo Bologna (al termine della gara c’è stato anche un acceso confronto tra coach Vitucci e la stampa). Tutta a tinte biancoblù, invece, la sfida delle 18.15 tra la Vanoli Basket Cremona e la Generazione Vincente Napoli, due squadre in grande spolvero nella prima parte di stagione e che arrivano alla gara rispettivamente dopo tre e due sconfitte consecutive (match in diretta su DAZN e in chiaro su D-Max, canale 52 del bouquet del digitale terrestre). Alle 19 (match in diretta su DAZN) arriverà invece il momento del match della Segafredo Arena tra la Virtus Segafredo Bologna, che venerdì è stata battuta in volata dal Monaco in Eurolega, e la Givova Scafati Basket, rinforzata dall’arrivo in Campania di Gerry Blakes e capace di reagire con carattere all’improvviso addio di David Logan. Alle 19.30, poi, scenderà in campo la capolista Germani Brescia, in striscia positiva da quattro gare, che ospiterà l’Unahotels Reggio Emilia, che si è ufficialmente separata da Kevin Hervey in settimana (match in diretta su DAZN). La giornata si chiuderà poi con il posticipo delle ore 20 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2) – tutto biancorosso – tra la Openjobmetis Varese e la Carpegna Prosciutto Pesaro: il match arriva a pochi giorni dalla conferenza stampa del presidente dei marchigiani Ario Costa, che ha annunciato l’addio al club a fine stagione e si è anche duramente scagliato contro la classe arbitrale, portando all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura Federale.