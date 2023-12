Basket, Serie A: Virtus e Brescia restano sole in vetta. Milano sempre più in crisi

Bologna, 3 dicembre 2023 – Al termine del decimo turno del campionato di Serie A di basket si è nuovamente assottigliato il gruppo di testa: nell’anticipo del sabato, infatti, è arrivata la caduta della GeVi Napoli, che è stata battuta 81-76 dall’Estra Pistoia, al suo terzo sigillo di fila: lo spartiacque del match è stato il quarto quarto, nel quale i toscani – trascinati dalle prove maiuscole di Charlie Edward Moore (20 punti), Payton Terrell Willis (18 punti) e Gianluca Della Rosa – hanno messo il turbo grazie a un parziale di 28-18. Lascia momentaneamente la vetta anche l’Umana Reyer Venezia che quest’oggi è stata sconfitta con un netto 106-79 in casa della Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri, sospinti dai 22 punti di Prentiss Hubb e dai 18 a testa di Kamar Baldwin e Andrejs Grazulis, sono stati protagonisti di un vero e proprio assolo, cominciato in un primo quarto in cui hanno messo a segno ben 33 punti e conquistato un margine di vantaggio di 16 lunghezze che è poi andato via via ampliandosi fino al +27 finale. In vetta restano quindi la Germani Brescia e la Virtus Segafredo Bologna: la compagine lombarda ha sbancato Scafati imponendosi per 89-83: sulle ali di uno scatenato Nunge (16 punti, al pari di quelli segnati da Kruize PInkins, che ha raccolto anche 12 rimbalzi), i gialloblù campani hanno condotto la prima metà di gioco, ma poi è arrivato il cambio di passo di Brescia che ha saputo mettere la freccia e spezzare l’equilibrio grazie ai preziosi canestri nel finale di Amedeo Della Valle. Sugli scudi sul fronte bresciano anche Semaj Christon con 19 punti. Tutto molto più facile, invece, per la Virtus Segafredo Bologna che, nella serata del ritorno in campo di Achille Polonara (5 punti e 1 stoppata in 8’ giocati), ha travolto la Bertram Yatchs Tortona 99-70 al termine di un match a senso unico: il 29-17 di parziale al termine del quarto d’apertura ha infatti lanciato i bianconeri verso l’agevole successo, su cui ci sono le importanti firme di Toko Shengelia (16 punti e 7 rimbalzi) e di Jordan Mickey (14 punti). A Tortona, ancora in attesa di Amine Noua – che ha sostituito Mike Daum, approdato all’Efes Istanbul – non sono invece bastati i 18 punti di Tommaso Baldasso. Situazione decisamente opposta, invece, in casa dell’EA7 Emporio Armani Milano, che è stata sconfitta 89-83 in casa della Dinamo Sassari e ha incassato la quinta sconfitta in campionato (la terza di fila tra Serie A ed Eurolega). Partiti con un 12-0 e rientrati negli spogliatoi a +11 (41-30), i sardi hanno subito la rimonta di Milano – sorretta dai 31 punti di Shavon Shields –, ma alla fine sono riusciti ad imporsi in volata grazie alle stilettate dall’arco di Vassilis Charalampopoulos (13 punti) e Breein Tyree (miglior realizzatore dei suoi con 24 punti). Dopo nove ko, è arrivato anche il primo sigillo della Nutribullet Treviso che, tra le mura amiche del PalaVerde, ha mandato al tappeto l’Happy Casa Brindisi con un perentorio 86-60: i veneti hanno indirizzato le sorti del match al termine di un primo quarto nel quale hanno concesso soltanto cinque punti agli avversari e poi non si sono più voltati indietro: grandi protagonisti di serata Ky Bowman (ex della gara e autore di 19 punti) e il neoarrivato Osvaldas Olisevicius (15 punti). Infine sono arrivati anche i successi della Unahotels Reggio Emilia, che ha sconfitto la Carpegna Prosciutto Pesaro 101-68 in uno dei due anticipi del sabato, e della Vanoli Cremona che ha espugnato Varese 75-68.