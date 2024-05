Basket, Serie A: la Virtus stende Tortona, Reggio Emilia sorprende Venezia

Bologna, 11 maggio 2024 – Non sono mancate le sorprese nella prima giornata dei quarti di finale playoff di Serie A di basket. In Laguna la notizia è data dal successo della Unahotels Reggio Emilia che si impone per 74-82 in gara 1 ribaltando il fattore campo e andando sull’1-0 nella serie. Pronostico rispettato, invece, nell’altra sfida in calendario fra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Tortona. La capolista della regular season si impone per 92-80 trascinata dai 18 di Cordinier. Decisivo il terzo periodo in cui le Vu Nere hanno chiuso la pratica col miniparziale di 24-8. Senza Shengelia, rimasto a casa per un attacco febbrile, coach Banchi lascia fuori dalle rotazioni anche Ognejn Dobric in favore di Lomasz e Jordan Mickey. In avvio è la Virtus a prendere il largo con Polonara che dalla lunetta realizza il 20-12. Il roster di De Raffaele si tiene a contatto con due conclusioni dall’arco rispettivamente di Baldasso e Dowe prima che Lundberg fissi il 27-21 al 10’. L’atletismo di Abass porta alla schiacciata del +11 che fa scattare il primo campanello d’allarme nelle fila piemontesi che reagiscono con un 8-0 di break chiuso dal jumper dell’ex Weems. Al 17’ la situazione è in perfetto equilibrio: 38-38. Baldasso è scaltro nel guadagnarsi tre tiri liberi mentre Radosevic sancisce il 44-48 a metà gara. Belinelli e Mickey danno la scossa ai felsinei che prendono il largo approfittando di una maggiore capacità offensiva rispetto alla Bertram che si ferma a sole otto lunghezze realizzate (68-56 al 30’). Una reazione concreta non ci sarà e la Virtus tocca anche il +16 con Abass archiviando i giochi.

Una pioggia di triple stende l’Umana Reyer all’esordio della post season

Uno scatenato Jamar Smith ne mette 25 a referto nella serata in cui la sua squadra tira col 46% dalla lunga distanza, arma preziosa nei momenti clou dell’incontro. Sulla sponda reyerina la doppia-doppia sfiorata da Kabengele (14+9) non basta ad evitare il ko. Gli ospiti spingono sull’acceleratore sin dalla palla a due: 8-0 è la bruciante partenza per la formazione biancorossa trascinata dalle prime due triple di Galloway. I veneti cercano di riavvicinarsi adoperando la stessa moneta: Simms e Spissu accorciano le distanze sull’8-10 dopo cinque giri di lancette. Gli emiliani riescono a gestire il vantaggio affidandosi alla vena realizzativa del solito Galloway e all’esperienza di Vitali e Smith (16-21). Faye si procura il gioco da tre punti di Simms che spiana la strada fino al 18-24 con cui si chiude la prima frazione. Scaldano i motori Heiddeger e Wiltjer con l’Umana che trova il sorpasso sul 27-26 grazie alla conclusione di quest’ultimo al minuto tredici. La Unahotels sembra accusare il colpo ma quando Galloway torna segnare ne beneficia l’intero attacco. Venezia spreca qualche possesso sulla pressione difensiva degli avversari che scappano sul +8 grazie a Smith. Errori che consentiranno a Reggio Emilia di rientrare negli spogliatoi sul 34-42. Dopo la pausa per l’intervallo ecco che la Reyer torna a suonare la carica sul 42-47 con Davide Casarin. Il duo italiano Tessitori-Spissu ridurrà momentaeamente il gap. Gli orogranata difendono male subendo l’energia degli uomini di coach Priftis: Uglietti e Galloway producono lo strappo del 49-60. Smith e Simms replicano dalla lunga distanza. Atkins sigla il +9 reggiano (59-68 al 34’) ribadito qualche istante più tardi dal lay-up di Black. Weber è glaciale dalla lunetta mentre calda resta la mano sia di Heidegger che di Wiltjer: match riaperto sul 72-74 al 39’. La schiacciata di Kabengele vale la parità. Smith si prende la scena negli ultimi secondi con cinque punti di fila che decretano il finale di 74-82.