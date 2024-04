Basket, si chiude la stagione. Oggi il rompete le righe e cena dei saluti. Sicoma Valdiceppo ko in casa nell’ultima sfida di campionato

SICOMA VALDICEPPO

94

LORETO PESARO

94

VALDICEPPO: Rimsa 17, Bischetti 5, Speziali 2, Buscaroli 10, Meschini 16, Casuscelli 15, Facciolà 2, Berardi, Rath, Rimolo. All. Filippetti

LORETO PESARO: Rupil 10, Lovisotto 23, Cevolini n.e., Battisti, Cipriani 15, Monterisi n.e., Maruca 6, Tombari n.e., Tognacci 7, Broglia 2, Martinez 13, Casoni 18. All. Foglietti

Parziali: 16-20; 25-28; 11-20; 15-26

Arbitri: Bernardo di Anagni (FR) e Pastore di Marino (RM)

La Sicoma Valdiceppo saluta il suo pubblico, arrendendosi alla Italservice Loreto Pesaro per 67 -94 dopo una partita che gli ospiti hanno sempre controllato nel punteggio. I ponteggiani, non avendo più nulla da chiedere a questa play-in, sono apparsi abbastanza rassegnati e scarichi, con la voglia di vincere dei pesaresi che, unita al tasso tecnico importante, ha prodotto una facile vittoria, ottimo viatico per i playoff promozione che inizieranno a Maggio. L’unico sussulto della partita per i padroni di casa è stato intorno alla metà del 2° quarto, quando spinti da un Casuscelli in giornata di grazia (15pt) hanno messo la testa avanti per 26-25. Ora la stagione della prima squadra si chiude, oggi dì ci sarà il rompete le righe ufficiale con la cena dei saluti.