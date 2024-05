Basket. Sisas Perugia, a Salerno per continuare a sognare

Il sogno continua. La Sisas Pallacanestro Perugia continua a lavorare per preparare al meglio la doppia semifinale che può valere l’A2. Appuntamento sabato 26 maggio a Salerno contro le campane che hanno dominato il proprio girone. Gara di ritorno in programma sabato 1 giugno, alle ore 19,30, al PalaPellini. "Stiamo lavorando sodo – sottolinea coach Posti – per arrivare nella migliore condizione a queste due gare che valgono una stagione". Giocare la gara di ritorno in casa può essere un vantaggio di non poco conto e dovremo far valere il fattore campo. Sono sicuro che ci sarà tanta gente al PalaPellini. Il nostro pubblico ci ha fatto fare la differenza e tante occasioni e sarà così anche stavolta". Nell’eventuale doppia finale, in programma il 9 e 16 giugno, la Pallacanestro Perugia sfiderebbe la vincente della sfida tra le emiliane di Castelfranco e le bergamasche di Albino.

"A questo punto siamo di fronte a squadre fortissime perché non si arriva per caso tra le prime 16 d’Italia.

Noi sappiamo che per arrivare fino in fondo dovremo giocare ancora meglio di quanto abbiamo fatto finora. Si rema tutti dalla stessa parte, però, con la volontà di provare a realizzare un traguardo storico per la nostra società ma anche per tutta la città di Perugia".