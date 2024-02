"Basket: Torino pronta ad ospitare la final eight di Coppa Italia, sold out per la finale" Dal 14 al 18 febbraio Torino ospiterà la final eight di Coppa Italia di basket, con la partecipazione di otto squadre. La manifestazione, che vede anche la presenza della Coppa Italia femminile, registra un grande successo di vendite dei biglietti.