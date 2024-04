Basket, Serie A: Trento piega in extremis Tortona. Colpaccio di Pesaro contro Pistoia

Trento, 14 aprile 2024 – Emozioni a non finire nel match che ha aperto la ventisettesima giornata del campionato di Serie A di basket: ad imporsi alla “Il T Quotidiano Arena” di Trento sono stati i padroni di casa della Dolomiti Energia che hanno piegato la Bertram Tortona 83-81 e l’hanno staccata in classifica issandosi al sesto posto. Quattro gli uomini in doppia cifra nello scacchiere di coach Galbiati, in cui spiccano Kamar Baldwin (15 punti) e Davide Alviti (14). Menzione speciale va però anche a un Paul Biligha solidissimo sotto i tabelloni e autore della stoppata che a tempo pressoché scaduto ha impedito a Dowe di segnare il canestro che avrebbe portato il match al supplementare (la giocata è stata convalidata dopo un lungo controllo al monitor dell’instant replay). A Tortona – che a gara in corso ha perso Ismael Kamagate per un problema alla caviglia – non sono invece bastati i 14 punti a testa di Tommaso Baldasso e Colbey Ross (espulso nel finale). Puntando sull’asse Baldasso-Kamagate, Tortona ha provato a partire forte attaccando il ferro e costruendosi un vantaggio di 8 lunghezze (16-24). L’uscita prematura di Kamagate non ha almeno inizialmente complicato i piani di Tortona che ha continuato a dettare il passo di gara per tutto il primo tempo, rientrando negli spogliatoi a +6 (41-47). Trento è però riuscita ad uscire alla distanza, innalzando il livello dell’energia e della difesa e facendosi trascinare da Baldwin. Il testa a testa serrato è quindi proseguito fino alle battute di gara finali, quando la Dolomiti Energia ha cercato di dare la spallata decisiva portandosi a +7 a meno di 3’ dalla fine (79-72) con le giocate di Alviti, Mooney e Biligha. Messa alle strette, Tortona ha però reagito risalendo la china e mancando l’aggancio a causa di un errore in lunetta di Baldasso su tre liberi tirati. Errore replicato sul fronte opposto da Mooney che ha così lasciato a Tortona la possibilità di pareggiare i conti o addirittura portare a casa la posta in palio. Dowe ha però trovato la sua strada un grantico Biligha che ha stoppato il tiro dell’overtime. Con questi due punti, i bianconeri hanno superato Tortona e agganciato a quota 28 punti Pistoia, battuta 89-82 in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro che ha così colto la seconda vittoria consecutiva e ha accorciato le distanze sul terzultimo posto, ora distante due soli punti. Sul successo dei marchigiani ci sono le firme di Valerio Mazzola (17 punti) e Justin Wright-Foreman (16). Doppia cifra, però, anche per Markis McDuffie (11 punti conditi da 9 rimbalzi), Andrea Cinciarini e per il neoarrivato Loudon Love (10 punti a testa). Battuta d’arresto dopo due successi di fila, invece, per una Estra Pistoia a cui non sono bastati i 18 punti e 9 rimbalzi di Derek Ogbeide, i 17 di Peyton Willis e i 15 di Charlie Moore. Pesaro ha subito schiacciato sul pedale dell’acceleratore giocando un primo quarto ai limiti della perfezione, chiuso a +13. Il vantaggio interno è quindi cresciuto fino al +17, ma Pistoia non si è mai data per vinta e ha imbastito una rimonta che l’ha portata fino al -4 all’alba della quarta frazione. A scacciare i fantasmi della rimonta ci hanno quindi pensato Foreman e un Mazzola glaciale nei possessi decisivi.