Basket Unieuro, coach Antimo Martino a Forlì altri due anni

Forlì, 18 aprile 2024 – L’appuntamento fissato nel tardo pomeriggio a palazzo Hercolani, quartier generale dell’azienda Unieuro, ha riservato una sorpresa più che positiva, quella che i tifosi aspettavano da mesi: il rinnovo del contratto di coach Antimo Martino, artefice di due annate da primo posto nella prima e nella seconda fase, con una finale playoff (persa) e la Coppa Italia vinta a metà marzo. Un cammino che supera l’80% di vittorie, ormai alla vigilia dell’ultima giornata (a Latina, ma per l’Unieuro è ininfluente) e poi dei playoff. A proposito: ieri Forlì ha mandato anche un messaggio alle rivali, presentandosi se possibile ancora più unita, serena, senza fibrillazioni interne, alle partite che decideranno la stagione.

Coach Antimo Martino, 46 anni, ha firmato il contratto davanti alla stampa e poi ha preso la parola: “In questo ultimo periodo ho percepito la stima della società e il piacere, reciproco, di continuare insieme. E' chiaro che veniamo da due anni molto belli e può apparire semplice pensare solo agli aspetti positivi e ai risultati. Ma ci sono in gioco anche i valori di una società, la sua organizzazione e la sua ambizione. Un po' tutti questi elementi sono stati per me determinanti e quindi oggi sono molto felice di rinnovare con Forlì. Credo sia giusto dare continuità a quanto fatto fino ad oggi”. Un ringraziamento ai tifosi con un aneddoto: “Tanti mi fermavano per strada negli ultimi giorni per chiedermi se rimanevo. Oggi hanno la risposta”.

“Con Antimo abbiamo fatto un percorso straordinario, per risultati e continuità”, spiega il presidente Giancarlo Nicosanti (doppiamente padrone di casa, visto che è anche amministratore delegato di Unieuro). E annunciando il rinnovo, ha confermato: “Come obiettivo avevamo da tempo quello di continuare con Antimo Martino e ci sembrava oggi opportuno sederci proprio con Antimo e dare un seguito al futuro di entrambi, in una società che sicuramente non è la più ricca sul piano economico del panorama, ma sicuramente ricca in termini di valori. E ci siamo chiesti cosa possiamo fare insieme per i prossimi due anni». E adesso? “Stiamo finendo un anno estremamente positivo, poi i bilanci ovviamente si fanno a fine campionato”.