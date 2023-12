Big match d’alta classifica. Brescia all’esame Venezia

Palla a due alle ore 19.30 al Taliercio per la sfida al vertice tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia. Le due squadre, rispettivamente seconda e prima in classifica, si affrontano in una partita che promette spettacolo e alta tensione. Venezia arriva all’incontro dopo il successo a Bologna e la sconfitta in Eurocup contro l’Hapoel Tel Aviv, mentre Brescia viene da una vittoria su Reggio Emilia. Le due formazioni si sono affrontate 32 volte in Serie A, con Venezia che conduce per 18-14 e un bilancio di 11-4 negli scontri diretti casalinghi. Unico precedente tra i due allenatori: la vittoria di Venezia su Brescia nella scorsa stagione.

Tra i giocatori, Nicola Akele di Brescia ha un passato nella Reyer, mentre Venezia deve fare i conti con l’assenza di alcuni giocatori chiave, tra cui i playmaker De Nicolao e Spissu.

Così Alessandro Magro: "Siamo pronti alla prossima sfida in trasferta, l’ennesima trasferta che affronteremo in questo periodo e avevamo già detto quanto fosse impegnativo per via delle squadre che andiamo ad affrontare. La prossima avversaria sarà la Reyer Venezia, sarebbe stata di per se una partita di alto profilo, di cartello per noi ma ora lo è ancora di più alla luce della classifica. Si sfideranno la prima e la seconda ed avremo la possibilità in caso di vittoria di creare già un piccolo solco tra chi ci insegue".

Alessandro Luigi Maggi