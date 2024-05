Brescia, nuove forze. Germani col brivido. Petrucelli in recupero

Il +23, la rimonta di Pistoia, la grande paura, la soluzione Massinburg. Intensa, intensissima gara-1 per la Germani Brescia, ma questa sera dalle 20.45 sarà già tempo di secondo atto con i toscani. "Siamo stati bravi a non disunirci e abbiamo fatto una buona partita in generale. Sono molto fiducioso per il futuro", il commento di Alessandro Magro nel dopopartita, a sottolineare il positivo di quanto visto in campo: "Credo che sia stata una partita disciplinata. Nel momento in cui Moore era in panchina, Della Rosa ha trovato canestri importanti. Vincere così ci permette di rimanere lucidi sulla serie. Non sarà facile. Tanti elementi sono da valutare. In gara 2 possiamo attingere da chi ha brillato meno". Ovvero Christon, che ha comunque segnato un canestro chiave nel finale, e certamente anche i Gabriel e i Cobbins alle spalle di un Miro Bilan che ha chiuso con una mostruosa doppia doppia da 19 punti e 18 rimbalzi. E molto passerà anche dalle condizioni di John Petrucelli. L’ala della nazionale non è stata utilizzata, a conferma di uno stato di forma approssimativo. Ma contro avversari come Willis e Moore serve il miglior difensore dello scacchiere di Alessandro Magro, per scacciare i fantasmi dell’eliminazione di due stagioni or sono.