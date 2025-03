Brescia, nuovo big match con Trento. Poeta grande ex nella sfida tra seconde

Sfida di alta classifica quella in programma oggi alle 18.15 alla T Quotidiano Arena, dove la Dolomiti Energia Trentino ospita la Germani Brescia nel big match della 24ª giornata di Serie A. Le due formazioni sono appaiate in seconda posizione, inseguendo la capolista Trapani, distante due lunghezze. Un confronto che sa di playoff, tra squadre ferite dai recenti ko: Trento è reduce dalla sconfitta contro Milano e anche da qualche recriminazione sull’arbitraggio, Brescia è caduta sul campo proprio della capolista siciliana al termine di una gara a lungo condotta. All’andata, i lombardi si imposero in rimonta per 83-77, trascinati da Maurice Ndour (nella foto) e Jason Burnell, in quello che resta l’unico precedente tra i due coach, Galbiati e Poeta, entrambi nel loro passato assistenti in Olimpia Milano. I precedenti sorridono però ai bianconeri, avanti 12-6 nel bilancio complessivo, con un solido 6-2 nei match casalinghi. Solo due volte Brescia è riuscita a sbancare Trento: nel gennaio 2024, con Alessandro Magro in panchina, e nell’ottobre 2017, con Andrea Diana. Tra gli ex di giornata spicca Peppe Poeta, oggi alla guida della Germani. Il coach campano non nasconde la stima per gli avversari: "Trento ha un’identità chiara, gioca nei primi secondi del possesso e sa sfruttare bene l’energia dei propri giovani. Sarà fondamentale limitare le palle perse e contenere Quinn Ellis, il loro principale creatore di gioco, oltre a due realizzatori pericolosi come Lamb e Ford". In casa Trento, parole di rispetto ma anche di fiducia da parte di Jordan Bayehe: "Brescia ha un sistema offensivo efficace e tanti giocatori di riferimento. Dovremo approcciare la gara con intensità e restare concentrati per 40 minuti. Stiamo recuperando fiducia, anche a livello personale mi sento meglio ogni giorno. Il sold out? Ci dà energia, sentiamo il calore della nostra gente". Due squadre, una sola vetta da inseguire. E il clima da playoff è già servito, tra chi vuole arrivare sino in semifinale scudetto, per un posto al sole dietro le consuete big del campionato.