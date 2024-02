Carpegna prosciutto, mercato. Tambone sulla via di Trapani

Gli ultimi giorni in casa Vuelle sono stati occupati da una voce, quella riguardante Matteo Tambone e il suo possibile approdo ai Trapani Sharks, formazione dominante in A2 con un record di 20-1 e primissima candidata per salire nel prossimo campionato di Serie A. Il capitano della Carpegna Prosciutto non sta attraversando il suo miglior periodo di forma dell’anno, segnando 4.8 punti con il 21.4% da tre punti nelle ultime cinque uscite, e la società prelevata dall’imprenditore Antonini è alla ricerca di un piccolo in grado di tenere il campo in caso di promozione in Serie A. Resta pur sempre il capitano, il giocatore da più tempo con questa maglia, ma le difficoltà oggettive in attacco di questa squadra stanno portando la dirigenza pesarese a più di un pensiero nel caso di un’offerta da parte della formazione siciliana. Di fronte a un buyout, la strategia potrebbe essere quella di sacrificare l’italiano per mirare l’acquisto di un americano con punti nelle mani e passare conseguentemente alla formula 6+6.

l.s.