Cavalcata in Europe Cup. Bialaszewski sorride: "Brava la mia Varese la mentalità è giusta»

Sarà Bahcesehir-Varese la semifinale di Fiba Europe Cup, al via il 27 marzo a Masnago. Gare di andata e di ritorno, conta la differenza canestri come nei quarti. I biancorossi si sono scrollati di dosso Nyrmburk, e ora proseguono la loro corsa per ritrovare una finale europea in quella che è la quarta competizione del continente. Ma mette in palio un posto nella prossima Bcl. Un obiettivo non da poco per i progetti di Luis Scola, che da anni lavora per dare forza alla società, e una presenza fissa in Europa darebbe non poco supporto. "Sono molto contento del risultato, sia per la qualificazione alle semifinali ma anche per aver approcciato al meglio questa partita indipendentemente dal risultato dell’andata" le parole di Tom Bialaszewski (nella foto), che da assistente con l’Olimpia Milano arrivò fino alle Final Four di Colonia.

"Siamo riusciti a vincere tutti i quarti di gioco, e questo è un ottimo segnale, riuscendo a segnare tanti punti da palle recuperate, andando in velocità in transizione, cosa che ci aveva creato qualche problema domenica scorsa" una prestazione di squadra. "È andata meglio sotto questo aspetto e sono contento perché ci abbiamo lavorato in allenamento". Un altro bel sorriso, pieno, dopo la vittoria nello spareggio salvezza con Brindisi. Questa Varese può davvero iniziare a sognare in grande? A.L.M.