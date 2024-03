Magistrale Libertas: contro Ruvo è dominio totale, amaranto in finale di Coppa Italia

Livorno, 16 marzo 2024 - La Libertas è in finale di Coppa Italia. Un vero e proprio esame di laurea dei ragazzi di Andreazza che domina la corazzata Ruvo di Puglia 61-86 al termine di una partita semplicemente perfetta, riuscendo a tenere uno dei migliori attacchi del campionato a quota 60 punti. Ben cinque gli uomini in doppia cifra per gli amaranto, a conferma della prestazione corale del gruppo: Fratto e Ricci i best scorer di serata con 15 a referto.

Domenica 17 la finalissima di Coppa Italia contro Herons Montecatini, grande rivale in regular season, che nella prima semifinale ha superato Roseto 72-68. Menzione a parte, e d’onore, per gli oltre 400 tifosi libertassini accorsi al PalaTiziano di Roma per seguire e sostenere i propri beniamini.

STARTING FIVE RU: Traini, Jackson, Leggio, Toniato, Galmarini (all. Campanella) LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

1QT (12-22) Primi punti della partita sono della Libertas, con Fantoni a rimbalzo (0-2). Taglio vincente di Williams che taglia la difesa di Ruvo e appoggia la palla al tabellone (0-4). Leggio prima tripla per Ruvo, una guardia nel corpo di un lungo (3-4). Si mette in proprio ancora Williams alla seconda penetrazione di fila (3-6). Coast-to-Coast per Ruvo sul ribaltamento che segna con Toniato (5-6). A metà frazione, Libertas avanti 5-9 con la tripla di Fratto senza contestazioni. Galmarini replica immediatamente (7-9). Canestro con fallo: doppia giocata di fila per Fratto (7-12). Piccola fuga LL che doppia Ruvo dopo l’appoggio al tabellone con finta di Terenzi, appena entrato sul parquet del PalaTiziano (7-14). Time out Ruvo. All’uscita la Tecnoswitch sbaglia, Allinei piedi a posto spara la bomba del 7-17. Risponde immediatamente Ruvo dal perimetro (10-17). Nuovo +10 LL con l’ingresso in campo di Saccaggi (12-22). Fine primo quarto: 12-22.

2QT (34-41) Penetrazione di Tozzi e tiro a bersaglio. Doppiata Ruvo in avvio di secondo quarto (12-24). Canestro di gran talento da parte di Leggio (14-24). Stupenda combinazione tra Bargnesi e Buca. Il rumeno schiaccia (16-26). A metà frazione Ricci si conferma specialista dell’arresto e tiro (23-30). Calano le % della Libertas e Ruvo prova a rientrare: questo fa con la tripla di Jackson (26-30). Ricci risponde immediatamente dall’angolo (26-33). Fratto riporta la Libertas sul +10 (26-36). Sempre e solo Ricci da tre punti (26-39). Time out Ruvo, inevitabile. Cristallino il talento di Jackson che si mette in moto e tiene a galla Ruvo (29-39). Jackson si è definitivamente acceso e piazza un’altra tripla (32-39). Fine secondo quarto: 34-41

3QT (47-62) Ritmi differenti alla ripresa del gioco: di fatto canestri inviolati per due minuti pieni. Poi ci pensa Fantoni a lavorare spalle a canestro e a interrompere il digiuno (34-43). Spara Tozzi per il +12 (34-46). Davvero bella la combinazione per Ruvo tra i due lunghi con Galmarini che schiaccia la palla del 36-46. Allinei, implacabile, risponde subito con la tripla del 36-49. La partita allora si accende e Galmarini piazza una tripla. Amos Ricci torna a segnare e porta la sua Libertas a sfondare il tetto dei 50 punti (39-51). Fantoni corona il massimo vantaggio di serata: +14, 39-53 e time out Ruvo necessario. Uscita che non porta però punti in cascina, fino alla tripla fondamentale di Jackson e poi Galmarini (45-56). Difesa e attacco per Doria Buca: stoppata in difesa e schiacciata in attacco assistito da Bargnesi (45-60). Fine terzo quarto: 47-62.

4QT (61-86) Sgasata di Bargnesi a inizio quarto quarto che penetra e segna (47-62). Tripla di reazione di Ruvo (50-64). Ancora Bargnesi, killer del quarto quarto, spara la bomba (50-67). Rischia di spaccare il canestro Buca, a rimbalzo dopo la tripla sparata da 8 metri di Bargnesi (50-69). Fratto spara la bomba del +22 e può partire la festa verso la finale. Dominante il quarto quarto della Libertas, come tutta la partita. Cammina sul velluto la Akern ormai avanti a metà frazione 51-77. Ruvo ha definitivamente alzato bandiera bianca. Punteggio finale dopo 40’ di gioco: 61-86.