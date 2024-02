Coppa Italia, Final eight. Milano punta a svoltare. Ma la favorita è Brescia

È la settimana della Coppa Italia: in pochi giorni ci si può vestire da Cenerentola e sbaragliare la concorrenza, come successo l’anno passato alla Germani Brescia. Oppure, la corazzata può fare vedere tutto il suo valore sulla gara singola e passare sopra ogni avversario, come un paio di anni fa dimostrò l’Olimpia Milano. L’edizione della Final Eight di Coppa Italia che parte domani al PalaOlimpico di Torino è paradossalmente una delle più incerte degli ultimi anni, anche se in realtà, la competizione (anche grazie al suo formato) ha sempre riservato sorprese. Brescia sta dominando la regular season, è saldamente al primo posto in classifica e non sembra scricchiolare neanche di fronte alle squadre più blasonate, ma l’Olimpia Milano vuole sfruttare proprio la Coppa Italia come trampolino per svoltare una stagione al momento ancora troppo incerta.

Questa discontinuità di rendimento, però, rende l’Armani una candidata al successo, ma non la grande favorita. La Virtus Bologna, seconda in classifica, oltre ai risultati che la vedono al terzo posto anche in Eurolega, ha dimostrato una capacità sulla partita di singola di concretezza e compattezza senza eguali. Anche la Reyer Venezia, non in Europa, ma certamente in Italia, ha dimostrato di avere solidità e profondità per puntare al titolo di metà stagione. Le quattro formazioni citate sono equamente divise nel tabellone, due per parte e nessuna di loro si affronta nel primissimo turno.

Ad aprire la competizione sarà l’Olimpia Milano che esordisce domani alle ore 18 contro la Dolomiti Energia Trento. I bianconeri sono in crisi di risultati, hanno vinto solo una gara delle ultime sette, ma Milano non dovrà dare per scontato un atteggiamento remissivo degli avversari. Coach Messina sembra aver scelto i 6 stranieri da utilizzare per la competizione con Napier, Hall, Shields, Mirotic, Voigtmann e Hines. Al netto degli infortunati Baron e Lo e del "non tesserato" McGruder, l’escluso dovrebbe essere Alex Poythress che ha decisamente deluso in questo primo scorcio di stagione. In ogni caso ogni partita si può fare anche turnover quindi le scelte non saranno per forza definitive in caso di necessità. Dalla stessa parte di tabellone dell’Olimpia c’è Venezia che, dopo averla battuta domenica in campionato, affronta ancora Pistoia. Per la Brescia di coach Alessandro Magro, invece l’avventura inizia contro Napoli giovedì alle 20.45, conoscendo già chi avrà vinto il derby tra Bologna e Reggio Emilia.