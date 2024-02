Coppa Italia Milano alla prova del nove

Prende il via quest’oggi a Torino la Final Eight di Coppa Italia, il grande happening del basket che per cinque giorni mette insieme la formazioni più forti del campionato per giocarsi il titolo di metà stagione con una formula davvero affascinante. Tante sorprese, come l’anno passato, quella della prima storica vittoria di Brescia, ma anche tante conferme. Il bello della formula ad eliminazione diretta con turno secco è ovviamente anche questo.

In questa occasione non sembrano neanche esserci vere e proprio favorite, perché se è vero che Milano e Bologna sono le più strutturate per reggere l’impegno di più partite in tempi stretti, Brescia e Venezia hanno dato dimostrazione in questa prima parte di stagione di avere tutte le qualità per poter battere chiunque. Forse solo il primo turno sembra essere un po’ a pronostico chiuso con la possibilità che proprio le quattro formazioni sopracitate siano le protagoniste delle semifinali.

Si inizia oggi pomeriggio alle 18 con la prima sfida in programma che è quella tra EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trento, seguita poi alle 20.45 da quella tra Umana Venezia e Estra Pistoia. Domani invece gli altri due quarti di finale in programma con il derby emiliano tra Segafredo Bologna e UnaHotels Reggio Emilia e infine la sfida tra la detentrice del titolo e attuale capolista del campionato Germani Brescia contro la Gevi Napoli.

Quest’anno poi sarà un’edizione ancor più speciale perché, per la prima volta, si disputerà insieme anche la Final Four della Coppa Italia femminile per dare vita ad evento veramente a tutto tondo per il mondo del basket. Venezia avrà presente anche la sua squadra in rosa che affronterà il Geas Sesto San Giovanni nella prima semifinale in programma venerdì 16, mentre l’altra gara sarà tra la Famila Schio e la Passalacqua Ragusa.

L’Olimpia Milano vuole sfruttare la competizione per dare una svolta alla sua stagione, ha vinto 8 volte già la Coppa Italia e quest’anno, dopo le incertezze di inizio stagione, questo può essere il momento per cambiare passo. Inizia dalla sfida dei mille ex con Trento, visto che da una parte ci sono Shields e Flaccadori, mentre dall’altra Biligha, Alviti e anche coach Galbiati.

"La Coppa Italia è un trofeo molto importante cui tutte le squadre tengono molto – dice coach Ettore Messina – ma in questo momento l’attenzione di tutti, anche la nostra, è concentrata solo sulla prima partita. Noi sappiamo di essere i favoriti di questo quarto di finale, ma sappiamo anche che Trento è una squadra ben allenata da Paolo Galbiati e con tanto talento offensivo. Per cui siamo consapevoli che per passare il turno dovremo giocare una partita di alto livello".

L’anno scorso proprio al primo turno i biancorossi sbandarono perdendo a sorpresa con Brescia, quindi giusto non dare nulla per scontato in casa milanese anche se Trento è davvero in un momento complicato tra sei sconfitte nelle ultime sette gare in Italia e l’eliminazione dall’Eurocup. Milano sembra aver scelto i suoi sei stranieri su cui puntare, anche se in realtà alla fine l’unica vera scelta è stata quella di lasciar fuori nel pacchetto lunghi Alex Poythress, confermando in campo i vari Mirotic, Voigtmann e Hines.