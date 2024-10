Basket, coppe europee: Trento sprofonda in Turchia, Reggio Emilia ko in volata

Bologna, 16 ottobre 2024 – È stata una letterale imbarcata quella incassata dalla Dolomiti Energia Trentino nella quarta giornata di regular season di Eurocup. I bianconeri sono stati travolti con un sonoro 110-70 da parte del Bahcesehir College Istanbul. Un risultato più severo di qualsiasi altra peggiore previsione quello maturato alla Sinan Erdem Sports Hall. Eppure l’avvio sembra promettere altro alla formazione allenata da coach Paolo Galbiati che riesce a tenere testa ai padroni di casa così come conferma il primo quarto di gioco che si chiude sul 26-25. Lo strappo decisivo avviene nella seconda frazione quando va in atto un parziale di 14-0. L’Aquila si ritrova sul 42-27 trovandosi costretta ad incassare con Odiase, Cavanaugh e Massinburg. Risulteranno inutili i due timeout chiamati dalla panchina trentina per provare a fermare l'emorragia difensiva. In attacco gli ospiti litigano col tiro dalla lunga distanza (1/9) con Bayehe e Lamb che cercano di metterci una toppa facendo il buono e cattivo tempo. La Dolomiti incasserà in soli dieci minuti ben trentasette punti a fronte dei quattordici iscritti a referto. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia per Trento. Cavanaugh e Odiase allargano la forbice fino al + 30 (73-43). Bahcesehir College Istanbul ha vita facile a rimbalzo in attacco così come confermano i quindici rimbalzi catturati. L’ultima frazione servirà a chi sta sul parquet nell’aggiustare le rispettive statistiche e con la compagine del Bosforo a toccare il +40 finale.

Esordio con sconfitta in Basketball Champions League per la Unahotels Reggio Emilia che cade sul parquet degli ungheresi del Falco-Vulcano Szombathely per 78-71. Il duo formato da Mohamed Faye e da Jamar Smith non basta ad evitare il passo falso coi ventisette punti iscritti in coppia a referto. I biancorossi sono bravi a neutralizzare i ripetuti tentativi di fuga del roster allenato da coach Konakov. Nel secondo periodo i reggiani operano addirittura il sorpasso con Gombauld sul 21-23. Dalla lunetta Michele Vitali riesce a tenere ad un solo possesso di ritardo la sua squadra dagli avversari (34-32 al 20’). Il match prosegue sulla falsariga dell’equilibrio con le due formazioni capaci di replicare colpo sul colpo. La bomba di Jamar Smith del 54-54 ne è una conferma. Nell’ultima e decisiva frazione Clark prova a far respirare i suoi col +3 (70-67) ma la Unahotels non vuol saperne di mollare: nel finale gli ungheresi scavano un solco di cinque punti che risulterà fatale per il team italiano che non andrà oltre i due liberi di Bardford e dovrà alzare bandiera bianca. In Fiba Europe Cup il Banco di Sardegna Sassari conferma gli ottimi segnali mostrati la scorsa settimana nel match inaugurale vinto in Portogallo. Alla prima dinanzi al pubblico del Palaserradimigni gli isolani non tradiscono le attese e si impongono per 69-66 sui polacchi dell’ Anwil Wroclawek nel secondo appuntamento stagionale della manifestazione. Nel terzo atto del confronto si registra la svolta a favore dei sardi (21-13 il parziale) grazie all’ottimo contributo offerto da Bibbins e Bendzius autori di 13 punti a testa. Dall’altra parte non sono stati sufficienti i 17 di Luke Nelson con 4 rimbalzi ed altrettanti assist smazzati.