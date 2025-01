Risultati Nba, New York suona la nona sinfonia. Super rimonta di Sacramento

Milano, 2 gennaio 2025 - New York si conferma la squadra più calda del momento in Nba e vince la nona partita consecutiva. Stavolta ad arrendersi di fronte ai Knicks sono i Jazz per 109-103. Al Madison Square Garden, i padroni di casa - privi di Brunson - vengono spinti al successo da Towns, autore di una doppia doppia da 31 punti e 21 rimbalzi, Bridges, che realizza 27 punti, e Hart, che fa registrare una tripla doppia (la seconda di fila) da 15 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. A Utah, che incappa nel non basta l'apporto della coppia composta da Sexton e Clarkson, entrambi a segno con 25 punti. Affermazione interna anche per Denver, che annichilisce Atlanta con il risultato di 139-120. Il protagonista, manco a dirlo, è il solito Jokic, che conclude l'incontro con una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist. Inutili per gli Hawks, che erano reduci da quattro vittorie consecutive, i 30 punti di Young.

Sorridono Houston, Miami e Sacramento

Il derby texano se fra Houston e Dallas se lo aggiudicano i Rockets per 110-99. Lo strappo decisivo arriva nel terzo periodo, quando Sengun (23 punti) e Green (22) salgono in cattedra e non danno scampo ai Mavs, ko nonostante i rientri di Irving, Thompson e Lively. La squadra di coach Kidd paga ancora una volta l'assenza di Doncic. I Miami Heat hanno la meglio dei New Orleans Pelicans per 119-108. Gli uomini copertina per la franchigia della Florida sono Herro e Adebayo: il primo segna 32 punti, mentre il secondo sfiora la tripla doppia con 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Dall'altra parte il miglior marcatore è Murphy con 34 punti. Super rimonta di Sacramento ai danni di Philadelphia, che si deve arrendere nonostante il +9 a a 3’10” dalla fine. I Kings piazzano un break di 15-0 e si impongono per 113-107. Determinate la prestazione di Fox, a referto con 35 punti. Insufficienti per i Sixers i 57 punti della coppia George-Maxey.

Gli altri risultati

A completare il quadro dei risultati della notte Nba ecco le affermazioni di Detroit, Toronto e Washington. I Pistons superano gli Orlando Magic per 105-96, con 22 punti di Ivey, che tuttavia nell'ultimo periodo si infortuna. I Raptors, guidati da un Barnes da 32 punti e 13 rimbalzi e da Quickley (21 punti e 15 assist), mandano al tappeto i Brooklyn Nets con il risultato di 130-113. Infine, gli Wizards stendono i Chicago Bulls, trionfando per 125-107 grazie soprattutto ai 30 punti di Poole.

