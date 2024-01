Coppe europee: Venezia perde con Vilnius ed è eliminata dall'Eurocup

Cala ufficialmente il sipario con due gare ancora da giocare sull’Eurocup 2023-2024 dell’Umana Reyer Venezia: fatale alla formazione lagunare è stata la sconfitta per 75-57 patita tra le mura amiche del Taliercio contro il BC Wolves Vilnius. Vista la concomitante vittoria del Prometey contro l’Hapoel Tel Aviv, infatti, gli orogranata non possono più raggiungere la sesta piazza nel girone A, che dà accesso ai playoff di Eurocup. Questa sera l’Umana Reyer e riuscita per più di tre quarti a tenere il passo dei lituani ma nel quarto quarto ha accusato un clamoroso tracollo e ha subito un 28-7 di parziale che l’ha condannata alla sconfitta e, come detto, al definitivo addio ai sogni playoff. Netta la differenza a rimbalzo a favore di Vilnius (50-36 il computo totale delle carambole sotto i tabelloni), trascinata dalle prestazioni maiuscole dai 14 punti e 8 rimbalzi di Tre’shawn Thurman e dai 12 punti dell’ex Dinamo Sassari Christian Mekowulu. A Venezia, che si presentava ai blocchi di partenza della gara con le rotazioni ridotte all’osso per via delle pesantissime assenze di Tucker, De Nicolao, Parks e Kabengele, non sono bastati i 19 punti di Max Heidegger e i 12 conditi con 9 rimbalzi di Amedeo Tessitori. La formazione lagunare è partita con la quarta marcia innestata ma Vilnius ha avuto la forza di tenere il passo e così ne è nato un lungo testa a testa che si è risolto soltanto nei 10’ conclusivi, quando la benzina nel serbatoio veneziano si è esaurita e il BC Wolves è salito in cattedra alzando i giri del motore grazie a un’asfissiante difesa e ai canestri di Thurman, il quale ha dato il La al parziale di 18-1 che ha spaccato in due il match e fiaccato le deboli resistenze della Reyer.

Varese batte Chemnitz e spera nei playoff di FIBA Europe Cup

Sorride invece l’Itelyum Varese che batte 90-78 i tedeschi del Niners Chemnitz – primi del girone N, imbattuti prima di questa sera e già qualificati ai playoff – e continua a sperare nella conquista di un posto nella postseason della FIBA Europe Cup. A mettere un’importante firma su questi fondamentali due punti a tine biancorosse ci ha pensato un Davide Moretti scatenato (per lui 29 punti a referto con 9/12 dal campo e addirittura 7/8 nel tiro da tre punti) e ben coadiuvato da Sean McDermott (20 punti), Nico Mannion (14 punti) e Gabe Brown (13 punti). Sul fronte teutonico, invece, sono risultati vani i 18 punti mandati a bersaglio da DeAndre Landsdowne, i 14 di Jonas Richter e i 13 con 9 rimbalzi di Kevin Yebo. La formazione varesina è partita con il turbo innestato (24-13) e poi ha condotto il match per larghi tratti. Pur avendo chiuso a +8 la prima metà di gara (45-37), però, l’Itelyum non è riuscita a dare la spallata decisiva e così Chemnitz a meno di 10’ dalla fine è rientrata addirittura a -1. A togliere le castagne dal fuoco ci hanno quindi dovuto pensare le stilettate di grandissimo peso specifico di Brown e Moretti nel finale.