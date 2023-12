Cremona adesso ha ritrovato l’entusiasmo . Cavina: "Ricordiamoci da dove siamo partiti"

Vanoli Cremona che scenderà in campo domenica alle ore 12 sul campo dell’Olimpia Milano nel derby della vigilia. Nella testa la grande prestazione contro Tortona della scorsa settimana. "Era una partita importante dal punto di vista emotivo: capire quel che non va non è scontato, quindi sono contentissimo per la partita, per il risultato, per il fatto che siamo andati tutti a referto, perchè abbiamo giocato tutti insieme, specie con una squadra di questa qualità, non trascurando mai di ricordare da dove siamo partiti" le parole di Demis Cavina (nella foto).

Momento di flessione per Zegarowski: "Di lui ci si dimentica l’età, il vissuto, e la difficoltà fisica che lo sta limitando. Ma a differenza delle prime partite in cui segnava molto ma si deprimeva, ora segna meno ma ha conseguito un equilibrio che gli va a merito". Ora Milano, che farà esordire il neoacquisto Napier. Una sfida impossibile, ma contro una squadra che arriverà dal doppio turno di EuroLeague. Da sempre un assist per le “piccole“ del campionato.

A.L.M.