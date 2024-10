CREMONA. Al PalaRadi sbarca la corazzata Virtus: "In difesa servirà una prova perfetta»

Alle 19, al PalaRadi, la Vanoli Cremona affronta la Virtus Bologna, in un sabato mai così colmo di partite in LBA. La sfida rappresenta un test fondamentale per i ragazzi di coach Demis Cavina (nella foto), che cercano continuità dopo il primo successo stagionale ottenuto a Napoli con una grande prestazione di squadra. Sul fronte delle assenze, la Virtus dovrà fare a meno di Devontae Cacok, fermato da un trauma al ginocchio, e di Alessandro Pajola, out per un problema alla schiena. La partita vede anche il ritorno a Cremona di Nicola Akele, ex della Vanoli nella stagione 2019/20, mentre per Cremona è Stefan Nikolic a vestire i panni dell’ex, avendo militato nella Virtus fino al 2021, con cui ha conquistato uno scudetto da comprimario. Coach Demis Cavina ha le idee chiare su cosa sarà decisivo contro i bolognesi: " Avere un test così importante dopo la vittoria di Napoli ci dà ancora più motivazioni nell’approccio e nell’avere tutta l’energia necessaria per affrontare un avversario di qualità. Il tema fondamentale per noi sarà l’aspetto difensivo: per pareggiare il loro atletismo e affrontare la loro stazza servirà una prova perfetta da quel punto di vista". La Virtus ha vinto quattro delle ultime cinque gare giocate contro Cremona.

A.L.M.