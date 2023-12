Curry, stop al record. Dopo cinque anni non segna da tre punti

Si ferma una delle serie più incredibili nella storia del basket Nba, quella delle partite consecutive con almeno una tripla segnata da Steph Curry: per la prima volta dopo 5 anni l’asso dei Golden State Warriors non ha realizzato nemmeno un tiro da tre durante una gara Nba (ha chiuso con 0 su 8 e soli 7 punti). Si ferma a 268 il numero di partite in cui il play di Golden State (nella foto) ha realizzato almeno un tiro dalla lunga distanza in una partita regolamentare della National Nasket Association. Nella gara vinta 118-114 contro Portland nella notte, Curry ha fatto registrare uno 0 su 8 da tre: per lui 7 punti, 2 rimbalzi e 8 assist in 31 minuti sul parquet.

Quanto ai risultati, a Est continuano a duellare Boston e Milwaukee. Al TD Garden prova di forza dei Celtics, che battono Orlando 114-97 vincendo la 14ª gara su 14 in casa. Jaylen Brown (31 punti, 17 solo nell’ultimo quarto) guida Boston, che dall’arco mette 17 triple, al 20° successo in 25 gare. Bene anche Tatum (23 punti) e Porzingis (15 punti e 10 rimbalzi), ai Magic non basta un super Banchero da 36 punti e 10 rimbalzi.

Non cede il passo Milwaukee, trascinata da Antetokounmpo (26 punti e 17 rimbalzi) e Lillard (39 punti) nel 128-119 su Houston, che ferma a cinque gare la striscia positiva. Il greco supera anche Abdul-Jabbar come miglior rimbalzista nella storia dei Bucks. A Ovest New Orleans travolge 146-110 San Antonio con 29 punti di McCollum e 26 di Ingram, ma soprattutto con 22 triple, un nuovo record nella storia dei Pelicans. Wembanyama (17 punti e 13 rimbalzi) è una delle poche note liete in casa Spurs, per i quali la vittoria sui Lakers aveva interrotto una serie negativa che durava da 18 partite.