Divisione regionale 1. Pesaro firma una splendida doppietta e vola in semifinale

Arrivano i primi verdetti dei quarti di finale di Divisione Regionale 1, con le prime squadre che accedono alle semifinali in due vittorie nelle prime due gare della serie. La prima da segnalare è senza dubbio il Pesaro Basket, che impegnata contro l’ottava classificata del girone B Fermo, conquista le due vittorie necessarie a passare il turno e accede così alle semifinali. Non sono state due vittorie scontate quelle della banda allenata da coach Spagnoli, specialmente gara 2 in trasferta dove la vittoria è arrivata solo nei secondi finali grazie ad un’invenzione di Nardini e ai due tiri liberi di Forzelin. Gara 1 si caratterizza per la partenza a missile del Pesaro Basket, che al ‘10 comanda già 25-13, senza però riuscire a scappare ulteriormente nel punteggio e Fermo è a -10 all’intervallo, -7 a fine terzo quarto e addirittura arriva a -2 prima che l’esperienza dei padroni di casa porti la prima vittoria 84-72. In gara 2 l’andamento segue lo stesso copione, primo quarto ugualmente 13-25 e all’intervallo questa volta si tocca il +15; ancora una volta Fermo reagisce nel secondo tempo e risale rapidamente lo svantaggio fino a toccare il +2 come massimo vantaggio; il finale di partita ancora una volta sorride ai pesaresi che vincono 78-79 e staccano il pass per il prossimo turno. L’avversaria del prossimo turno del Pesaro Basket non è però ancora delineata, poichè la sfida tra Ascoli e Vuelle B andrà alla decisiva gara 3 in programma sabato alle ore 19; completamente ribaltato il fattore campo, la Vuelle B di coach Iannetti gioca una grande partita nel sud delle Marche guadagnandosi il match point casalingo con tre quarti perfetti e l’ultimo di gestione, trionfando 73-80. In gara 2 però viene fallita l’occasione di andare in semifinale, perché, dopo un primo quarto da 21-14, Ascoli rimonta, pareggia e nell’ultimo quarto scappa via segnando 29 punti e riprendendosi il fattore campo per 65-80.

Chi vede terminare qua la propria stagione è la Real Basket Pesaro, avversaria della fortissima Macerata che regola in due gare i giovani ragazzi di coach Bertoni. Le due partite hanno ben poca storia, con Macerata che fa durare i match il primo quarto (sempre ben giocati dai ragazzi della VL) e poi piazza tramortiferi parziali a cavallo tra il secondo e il terzo parziale per vincere di venti punti entrambe le due gare. A gara 3 si deciderà infine anche la serie tra Porto San Giorgio e il Bramante, dove i primi hanno protetto il proprio campo nella prima partita comandando dal primo all’ultimo minuto (75-62) ma poi sono crollati alla "Galilei" per 77-48, rimettendo in bilico la serie a causa di un Bramante a roster completo, a differenza del primo atto.

l. s.