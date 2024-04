Divisione regionale 2. Spartans a segno: primato al sicuro

Riprende da dove aveva lasciato la capolista Spartans, la quale dopo aver riposato nel primo weekend post-Pasqua, ritorna in campo in questa decima giornata di ritorno e supera agilmente l’ultima in classifica Candelara. Messa subito nei giusti binari, la partita scorre facilmente per la capolista, trascinata dai 18 punti a testa per Paolini e Di Luca, con il vantaggio che già al termine del primo quarto è sopra la doppia cifra e all’intervallo raggiunge il +18, per poi finire 87-63. Tiene il passo Urbania, che supera senza problemi i Trashmen 30-55, sfoderando una prestazione maggiormente difensiva, che le consente di avere una giornata non troppo produttiva in attacco ma comunque di portare a casa la vittoria. Perde dietro la coppia di testa la Vuelle A, che interrompe i due successi ottenuti nelle ultime due giornate e cede in casa contro il Cus Urbino, ora quarto a -2 proprio dalla VL A, 51-62. A fare la differenza nel match è un grande secondo quarto per la formazione urbinate che guadagna il +9 all’intervallo e riesce poi a mantenerlo, tenendo sempre a distanza gli avversari. Nelle retrovie vittoria che fa respirare quella del Montecchio Basket contro i Real Pirates; entrambe penultime a 10 punti, appena +2 su Candelara ultima, la formazione allenata da coach Nardini trova in Gasparelli e Belpassi due scorer ispirati (35 punti su 64 in due) che scavano il divario di dieci punti finale, 54-64. Nella prossima giornata in programma la sfida tra Vuelle A e Urbania, che dirà molto sugli equilibri in testa al campionato.

l. s.