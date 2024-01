Domenica. L’Armani in trasferta sul parquet di Pistoia

In campionato il momento dell’Olimpia è positivo. I biancorossi hanno vinto le ultime quattro partite consecutivamente e nelle ultime 7 gare hanno perso solo contro la capolista Brescia risalendo la classifica sino al 4° posto. Dopo l’Eurolega l’Armani viaggerà alla volta di Pistoia dove sarà in campo domenica alle 19 per chiudere una settimana completamente "on the road" con 3 partite in 5 giorni. S.P.