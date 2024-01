Doncic dice 73. Terzo score della storia Nba

Meglio di lui solo Wilt Chamberlain e Kobe Bryant. Luka Doncic trascina Dallas nella vittoria su Atlanta con una prestazione mostruosa: 148-143 il finale a favore dei texani, e 73 punti, di cui 41 nel primo tempo, per lo sloveno. Che firma la sua miglior prestazione di sempre (il suo career high era di 60 punti), la quarta in assoluto nella storia Nba eguagliando Chamberlain e David Thompson: ai primi tre posti ancora Chamberlain (100 e 78 punti) e Bryant (81 punti). "Sono nomi speciali, è incredibile ma la cosa più importante è aver vinto", commenta Doncic, 24 anni, a referto in una partita da ricordare anche con 10 rimbalzi e 7 assist. E in effetti il successo non era scontato, chiedere a Devin Booker che sigla 62 punti ma non evita la sconfitta di Phoenix contro Indiana per 133-131, con i Suns che si fanno rimontare da +17, beffati a 3”4 dalla sirena da Toppin, cadendo dopo sette vittorie. Phoenix resta comunque in zona playoff in una Western Conference.

La prestazione di Doncic in termini di punti supera quella recentissima di Joel Embiid, il 29enne centro camerunense che in settimana ha steso San Antonio con una prova da 70 punti. Ne fece 73 anche David Thompson nel 1978.

Intanto, i Milwaukee Bucks hanno perso contro Cleveland (112-100) e hanno confermato l’imminente arrivo dell’esperto allenatore Doc Rivers, al posto di Adrian Griffin, esonerato inizio settimana nonostante il secondo posto della sua squadra ad Est.

Chiaro segnale da parte della dirigenza di voler ambire unicamente alla vittoria, dopo il titolo conquistato nel 2021.