Dopo la sfida con Orzinuovi. Due turni di squalifica a Pansa. Vigevano prepara il ricorso

Due giornate di squalifica a coach Lorenzo Pansa e 1.667 euro di multa alla società. Così il giudice sportivo si è pronunciato in ordine all’espulsione del tecnico ducale a pochi minuti dall’inizio del secondo periodo della partita poi vinta (91-70) contro la Agribertocchi Orzinuovi, un match delicatissimo in chiave salvezza. In quel frangente Pansa ha apertamente cercato il fallo tecnico per invertire l’inerzia della partita e ne ha ricavato una espulsione diretta, sanzione rarissima ad ogni livello a meno di gesti eclatanti.

"Io penso che se un giocatore o un coach non sono in grado di reggere la pressione – commenta coach Pansa – non possono ambire al top; lo stesso dovrebbe valere per un arbitro. Credo che con un direttore di gara più esperto tutto si sarebbe risolto con un fallo tecnico. Nel mio caso l’arbitro, giovanissimo, bravo tecnicamente ma evidentemente non ancora pronto per match così "pesanti" ha dimostrato di non saper reggere la tensione". La società ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro le due sanzioni, che sono direttamente collegabili. In caso di esito positivo è pensabile che la squalifica a coach Pansa passi da due giornata ad una sola e in quel caso la si potrebbe "congelare" con il pagamento di una multa in modo da permetter al tecnico di sedere in panchina sabato sera a Trieste per un’altra gara decisiva.

"Resta la grande soddisfazione per la vittoria contro Orzinuovi – prosegue Pansa – arrivata con un secondo tempo di solidità difensiva e attenzione in attacco, che dimostra come questo gruppo abbia saputo evolversi in questi mesi di lavoro. Adesso? Cambia poco. Abbiamo, è vero, 4 punti di vantaggio sulla Luiss Roma sulla quale stiamo correndo per la salvezza anticipata; troppo poco con ancora 4 partite da giocare. Non credo sia ancora il momento di fare i conti. Dobbiamo invece giocare con grande attenzione pensando ad una partita per volta".

Umberto Zanichelli