È tutta un’altra Milano. Festa grande Olimpia. Domina il Real al Forum e ringrazia il “Chacho“

La “Chacho night“ è biancorossa. Che ci sia qualcosa di incomprensibile in questa Olimpia non c’è dubbio. La squadra che è affondata a Trento sotto il macigno di 34 punti, esplode di gioia giocando la miglior gara stagionale contro il Real Madrid e vincendo 85-76, ricordando a tratti la gioia sul parquet che trasmetteva proprio Rodriguez. Accade nel giorno dell’esordio di Mannion che dimostra subito di poter dare quel tocco di imprevedibilità nei suoi 13’, chiusi con 11 punti. Proprio il suo ingresso coincide con il primo parziale milanese, un 10-2 firmato da Mannion e da Causeur per il 24-16 al 10’. Il “magic moment“ lo allunga Brooks con le sue triple (33-18 al 13’). Il Real rientra nella gara (33-27), ma Milano non si scompone (41-29) con un LeDay super (chiuderà con 17 punti e 8 rimbalzi in 37’). Nell’intervallo l’inserimento del “Chacho“ nella Hall of Fame biancorossa: "Aver lasciato un’impronta è un onore incredibile. Potersi sentire a casa anche quando sei lontano dal tuo Paese è stato speciale". Alla ripresa del gioco il Real accorcia (47-45), ma la difesa dell’EA7 non subisce per 4’ e controlla 53-45 con Dimitrijevic (22 punti). Poi è ancora Mannion a segnare allo scadere (62-55), e ispirare le triple di LeDay (69-55 al 32’). Milano vola via, arriva sull’83-62 quando Mannion segna la tripla che rende il sogno realtà.

EA7 MILANO-REAL MADRID 85-76 (24-16; 47-40; 62-55)