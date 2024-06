Estra Pistoia, si apre una settimana decisiva. Dal nodo allenatore alla suggestione Europa

Per l’Estra Pistoia si apre una settimana decisiva sul fronte allenatore. La rottura con Nicola Brienza, in attesa di capire i reali contorni della vicenda, è ormai assodata. La piazza, inutile dirlo, è rimasta assai scottata da questa brusca separazione, che ha subito funestato l’avvio dell’era statunitense alla guida del club biancorosso. Probabile che in queste dinamiche abbia avuto un certo peso anche la figura di Ronald Rowan: il neo-presidente, come ha già avuto modo di sottolineare, è "un uomo di basket" e sicuramente non ha intenzione di guardare passivamente alle evoluzioni e alle scelte in seno alla parte sportiva del club e, in particolare, all’area tecnica. Un fatto, questo, che spiegherebbe anche un certo imbarazzo societario nel parlare del "raggio d’azione" di Marco Sambugaro: il direttore sportivo è stato confermato (c’era già un contratto in essere), ma la sensazione è che opererà con meno autonomia rispetto a quella, pressoché totale, che ha caratterizzato la sua avventura pistoiese finora.

Fatto sta che adesso il club si trova a dover sostituire il coach dell’anno del campionato di serie A, cosa tutt’altro che facile. Nonché il suo vice, Luca Angella, anche lui da tempo in odore di partenza dopo un lunghissimo periodo ricco di soddisfazioni trascorso a Pistoia. Rowan si è però detto "tranquillo", aggiungendo che sono in corso valutazioni su alcuni profili, italiani e non. Partendo da quest’ultimi, i nomi sono sempre quelli della ’scommessa’ David Bobalik, coach americano che ha allenato la Nazionale femminile tailandese, nonché del più scafato Mike Taylor, anche lui statunitense, ex ct della Polonia. Quanto ai nostrani, invece, sono emerse le piste che porterebbero agli innesti degli esperti Luca Dalmonte e Zare Markovski. Due nomi forse non di ’grido’, ma certamente profondi conoscitori della pallacanestro italiana. Il primo è attualmente impegnato negli spareggi salvezza di serie A2 con Nardò, mentre per il secondo sarebbe libero dopo l’avventura alla Varese Bkt Academy.

In attesa dell’accelerata decisiva, quel che è certo è che la costruzione della squadra prosegue, indipendentemente da chi sarà il coach. Così come proseguono le valutazioni sull’eventuale partecipazione dell’Estra a una delle due competizioni europee Fiba, Champions League e Europe Cup: la sensazione è che si vada verso un ’no grazie’, ma mai come in questa fase non sono da escludere sorprese.

Alessandro Benigni