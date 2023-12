Eurocup, a Badalona arriva il quarto ko consecutivo per la Reyer

È Badalona a dettare il passo in avvio di gara, ma l’Umana Reyer ha personalità e, grazie alla staffetta tra De Nicolao – che crea per i compagni e si mette in proprio – e Tessitori, regge l’urto almeno fino alle battute conclusive del quarto d’apertura, quando un paio di disattenzioni difensive orogranata permettono a un Pau Ribas sornione di piazzare le due triple che valgono il +6 casalingo al suono della sirena di fine prima frazione. Fiammate che galvanizzano gli iberici, i quali stringono ulteriormente le maglie della retroguardia e mettono in campo maggior reattività rispetto a una Venezia che, pur tirando bene dall’interno dell’area, paga a caro prezzo qualche disattenzione difensiva e le difficoltà nel tiro da fuori (0/6 da tre), finendo a -10 sotto i colpi di Cook e Tomic, devastante nel confezionare assist al bacio per i compagni (41-31). I primi guizzi della serata di Tucker – autore di cinque punti consecutivi in un fazzoletto di pochi secondi – riaccendono la macchina dell’Umana che dimezza lo svantaggio (41-36). Lo sforzo profuso dagli uomini di Spahija non basta per arrivare ad un vero e proprio aggancio e allora Badalona ne approfitta per riallungare l’elastico del proprio vantaggio con i canestri di Andrews e del giovane Ruzic, prima di subire la schiacciata di Tucker, che vale il -7 ospite a metà gara (45-38).

All’uscita dagli spogliatoi al termine dell’intervallo l’Umana Reyer Venezia si rende protagonista di un tentativo di cambio di passo: dopo un primo tempo giocato sottotono, infatti, Wiltjer in un amen mette a segno due triple, le quali alimentano la rincorsa di Venezia che raggiunge il -1 con Tucker, capace di raggiungere ben presto già a quota 15 punti personali. La Reyer si avvicina come non mai agli avversari, ma manca di lucidità per piazzare il colpo di reni vincente e così Badalona, con Kraag prima e Feliz poi, la punisce inesorabilmente respingendo gli assalti e volando a +12 con il bersaglio di Kraag, arrivato al culmine di un 9-0 di break (70-58). Tessitori prova a tamponare l’emorragia siglando il -10 lagunare a 10’ dalla fine. Di slancio, gli iberici provano nella frazione conclusiva a ribaltare anche il -15 patito nel match d’andata, ma la Reyer ha la forza di risalire la corrente e salvaguardare quantomeno la differenza canestri grazie soprattutto al contributo fornito nel pitturato da Tessitori e Wiltjer.