Basket Eurocup: Spissu-Tessitori, l’Umana Reyer Venezia stende Amburgo

Venezia, 28 novembre 2023 – L’Umana Reyer Venezia conquista il quarto successo stagionale in Eurocup. Davanti al pubblico amico del Taliercio i lagunari si impongono ai danni dei Towers Amburg con un netto 94-77 nella sfida valevole come nona giornata d’andata della regular season. Un’affermazione costruita in particolare nel secondo quarto grazie al parziale di 17-0 che ha rotto gli equilibri in favore dei padroni di casa che possono essere soddisfatti di una prestazione utile sia sul piano del morale sia per la classifica. Protagonisti della contesa sono stati il play Marco Spissu che ha timbrato il cartellino con 22 punti sanciti da un 7/9 al tiro complessivo oltre a nove assist smazzati all’indirizzo dei propri compagni tra cui Amedeo Tessitori, fermatosi a quota diciotto e in doppia cifra assieme ai vari Casarin, Simms e Tucker. Sulla sponda avversaria i 17 punti di Durham non saranno sufficienti ad evitare l’ottavo passo falso della stagione europea che relega Amburgo sempre più ai bassifondi della classifica.

Nel secondo quarto lo strappo decisivo del match

Partono meglio gli ospiti che riescono a creare qualche primo grattacapo ai padroni di casa sul 6-10, trascinati dai quattro punti di Aleksander Dziewa. Nelle fila di casa Amedeo Tessitori è il giocatore che appare maggiormente in palla testando con frequenza la retina tedesca. L’ex centro della Virtus Bologna tiene aggrappata al match la propria squadra che riuscirà a trovare il sorpasso sul 14-13 con la prima tripla della serata firmata da Marco Spissu. L’equilibrio la fa da padrone in questa fase dell’incontro in cui Vincent King dalla lunga distanza riesce a riequilibrare l’incontro (18-18 all’ottavo di gioco) prima che O’Connell regali il minimo vantaggio ai veneti al suono della prima sirena (22-20). Amburgo ha il merito di restare attaccata alla partita anche in avvio di seconda frazione: ai tentativi di fuga promossi dal duo italiano De Nicolao – Tessitori c’è l’immediata controreplica ad opera di Moeller che arriva in doppia cifra con la seconda bomba della serata (28-27 al 13’). La Reyer avrà poi un’importante accelerata intorno al 15’ quando costruirà un parziale di 7-0 toccando il 36-30 con Rayjon Tucker. Dal -3 (36-33) grazie ai due tiri liberi iscritti a referto da Durham, i Towers incassano un mega parziale di 17-0 a ridosso del rientro negli spogliatoi: protagonisti di questa striscia offensiva sono Casarin, Spissu, Parks ed ancora Tucker. A rompere l’emorragia difensiva per i viaggianti ci pensano Dziewa e Hinrichs (53-37 al 20’). Alla ripresa dall’intervallo Tessitori conferma di avere la mano calda: due conclusioni dall’arco del centro orogranata sanciscono il +20 (59-39 al 22’). Dall’altra parte il roster allenato da Barloschky prova a contenere i danni con Meisner e Dziewa ed è costretto a rincorrere un’Umana che gestisce con calma il rassicurante vantaggio che parla di un + 17 (74-57 al 30’). Nell’ultima frazione la musica sul parquet non muta con l’Umana chiamata ad attendere il suono della sirena finale nonostante un tentativo di rientro dello stesso Amburgo con Durham per il 77-65 al 33’. I restanti minuti si caratterizzano per il monologo veneziano fino al suono della sirena finale.