Eurocup. Varese in cattedra strapazza Tbilisi

Varese gioca un clamoroso primo tempo e si porta a casa il successo su Tbilisi in Fiba Europe Cup. Una prestazione "old style" per la squadra di Bialaszewski, che tanto ricorda l’anno di Brase. 37 punti nel primo quarto, 34 nel secondo: sono numeri da NBA, per quantità di produzione, con Davide Moretti, Gabe Brown e Oliver Hanlan sugli scudi. Il tutto a poche ore dalla nomina di Willie Caulery-Stein come giocatore del mese nella competizione. La ripresa è vissuta al piccolo trotto, con giochi già definiti e un 23-4 che preoccupa per poco. Varese vede la luce del sole dopo giorni bui.

ITELYUM VARESE-TSU TBILISI 109-83 (37-16, 34-17, 17-31, 21-19)

Alessandro Luigi Maggi