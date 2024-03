Eurolega e adrenalina. Messina sprona Milano: "La gara con Baskonia per noi è come una finale»

Sono le parole di Ettore Messina che rendono l’idea di quanto sia importante la sfida di questa sera a Vitoria (ore 20.30) per l’Olimpia Milano in Eurolega. "Giochiamo per rimanere nella competizione e quindi per noi la gara di Vitoria equivale ad una finale". Non poteva essere più chiaro il coach milanese che si trova di fronte anche all’ennesima rimodulazione della squadra visto che, notizia di ieri, non potrà più far conto su Rodney McGruder, tornato negli Usa per motivi personali. L’ala aveva dato una mano nelle 7 gare disputate, la sua miglior gara quella con l’Efes con 16 punti, chiude con 7.6 punti a partita e un buon impatto anche in difesa, ma rimarrà una meteora nel mondo Olimpia. Alla sua dipartita si aggiunge anche l’assenza di Pippo Ricci, infortunatosi in allenamento e quella di Alex Poythress. La buona notizia invece è il ritorno di Shavon Shields, tra l’altro ex di turno. "Il Baskonia è reduce da una grande vittoria in campionato con il Barcellona - continua Messina - ed è una squadra che ha notevole facilità nella costruzione di tiri da tre punti. Di conseguenza, dovremo avere una difesa solida, di alto livello, e abbinarla ad un attacco molto equilibrato che non ci esponga alla loro transizione". L’Olimpia riavrà a disposizione anche Tonut

Occhi puntati su Markus Howard che sta viaggiando a 18.3 punti a partita in Eurolega e con il Barcellona, nella gara citata da Messina, ne ha segnati 37.